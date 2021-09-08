Фейковые акции протеста, выборы в Госдуму, "Запад-2021": в СБУ назвали угрозы в Украине в ближайшие месяцы

Об этом передает РБК-Украина .

По словам Баканова, одной из угроз для Украины могут быть выборы в российскую Госдуму, назначенные на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит, следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - подчеркнул он.

Также глава СБУ выделяет среди других "осенних вызовов" вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

Как известно, некоторые эксперты прогнозируют в Украине протесты осенью.

Дипломат, политик Роман Безсмертный прогнозирует возможное осеннее обострение . Ситуация с поднятием тарифов и другие напряженные моменты могут перерасти в массовые протесты против власти. Добавляет напряжения также ситуация по задержанию вагнеровцев и непонятность, какова в задержании участников ЧВК Вагнера роль президента Зеленского.

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