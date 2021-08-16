Под видом учений "Запад-2021": РФ перебросила на Донбасс боевую технику и оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что за период с 9 по 15 августа Миссия ОБСЕ зафиксировала размещения Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 419 единиц вооружения и военной техники.

"В том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - за выделенными местами хранения, 195 - в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размещение боевой техники зафиксировано на полигонах возле населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка, Донецкой области.

"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В штабе не исключают факт подготовки и возможного привлечения подразделений РФ (в Донбассе - ред.) в комплекс стратегических учений "Запад-2021".

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги красные, Мулино, погонов, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

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