Под видом учений "Запад-2021": РФ перебросила на Донбасс боевую технику и оружие
Командование России перебросило на оккупированный Донбасс вооружение и боевую технику. В ООС говорят, что под видом учений "Запад-2021"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В штабе отметили, что за период с 9 по 15 августа Миссия ОБСЕ зафиксировала размещения Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 419 единиц вооружения и военной техники.
"В том числе 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - за выделенными местами хранения, 195 - в зоне безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размещение боевой техники зафиксировано на полигонах возле населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка, Донецкой области.
"Стоит отметить, что значительное количество ВВТ, а именно 387 единиц размещены на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области, свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения", - говорится в сообщении.
В штабе не исключают факт подготовки и возможного привлечения подразделений РФ (в Донбассе - ред.) в комплекс стратегических учений "Запад-2021".
- Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги красные, Мулино, погонов, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).
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