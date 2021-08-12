Федоров заявил, что в этом году в Украине покроют интернетом четыре международные трассы
Мобильные операторы в 2021 году покроют интернетом четыре международные трассы в Украине
Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ТСН.
"В этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы - "Киев - Одесса", "Киев - Днипро", "Киев - Харьков" и "Киев - Львов", - сказал он.
По его словам, министерство упрощает преграды и помогает операторам ускорить решение вопросов с местными властями.
Что касается покрытия железной дороги Федоров добавил, что этот вопрос прорабатывается.
"Большинство железнодорожных путей проходят по нежилой территории, через небольшие населенные пункты. Операторам финансово невыгодно устанавливать вышки там, где малый спрос на связь", - уточнил он.
Министр добавил, что для решения этой проблемы бизнесу необходима поддержка государства.
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