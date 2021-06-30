Евро-2020: УЕФА назвал имя главного героя матча Украина - Швеция

Об этом сообщает УЕФА в twitter.

Лучшим футболистом матча был признан Александр Зинченко, который на 27-й минуте открыл счет, а в конце овертайма отдал результативную передачу на автора победного гола - Артема Довбика.

Читайте также: "Я люблю эту страну даже без кокаина!". Соцсети о победе сборной Украины над шведами

Украина победила Швецию в дополнительное время - 2: 1.

Сборная Украины впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.

Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку во время победного матча против Швеции.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb