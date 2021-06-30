Евро-2020: УЕФА назвал имя главного героя матча Украина - Швеция
Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы между Украиной и Швецией признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко
Об этом сообщает УЕФА в twitter.
Лучшим футболистом матча был признан Александр Зинченко, который на 27-й минуте открыл счет, а в конце овертайма отдал результативную передачу на автора победного гола - Артема Довбика.
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Украина победила Швецию в дополнительное время - 2: 1.
Сборная Украины впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко 3 июня в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку во время победного матча против Швеции.
- Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины.
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