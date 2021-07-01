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Евро-2020: Лидер команды Шевченко попал в символическую сборную 1/8 финала

1 июля, 2021 четверг
15:35
Спорт Александр Зинченко

Полузащитник национальной команды Украины Александр Зинченко вошел в символическую сборную 1/8 финала чемпионата Европы

Об этом сообщает WhoScored.

Зинченко был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро против Швеции, которую украинцы победили 2:1. Хавбек в этой встрече забил гол и отдал результативную передачу.

Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020:

Куртуа (Бельгия, 7,8), Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9), Ферран Торрес (Испания, 9,1), Погба (Франция, 9,0), Томаш Голешев (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0), Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).

Всего на Евро-2020 24-летний Зинченко сыграл 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет против Англии, матч состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

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