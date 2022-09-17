Этот день в истории: Красная армия ворвалась на Запад Украины, в Польше образовался независимый профсоюз "Солидарность"

Об этом напоминает исторический проект JNSM.

"До вечера 18 сентября Красной армией были заняты Луцк и Станислав, на следующий день - Вильно, Лида и Владимир-Волынский, 21 сентября - Калуш и румынско-венгерское пограничье, 22 сентября, после длительных дипломатических переговоров, завершившихся приказом Гитлера об отводе немецких войск далеко на запад согласно оговоренной пактом Молотва-Риббентропа линии разграничения, - Гродно, Белосток, Брест, Борислав, Львов и Сарны, 24-го - Дрогобыч, 26-го - Яворов, 27-го - Старый Самбор", - отмечается в материале .

В результате 11-дневного марша и коротких боев с отдельными польскими частями Красная армия вышла на Западный Буг и Сян, потеряв 737 человек убитыми и погибшими и ранеными около 2 тысяч. Потери с польской стороны составили порядка 3,5 тысячи убитыми, 20 тысяч ранеными и четверть миллиона пленными (с учетом пограничников, жандармов, полицейских, членов территориальных военизированных самооборон и гражданских лиц, схваченных с оружием, - до 450 тысяч).

Многие из этих пленных были вывезены в Катынь (Смоленская область России) и казнены. Среди них были не только поляки, но и этнические украинцы и беларусы.

Часть поляков НКВД расстрелял в Пятихатках на окраине Харькова.

28 сентября перед немцами капитулировал гарнизон Варшавы, где за 20 дней боев погибло 18 тысяч гражданских и пало, было ранено или попало в плен 120 тысяч военных.

"В тот же день в Москве Йоахим Риббентроп и Вячеслав Молотов скрепили подписями "Договор о дружбе и границе", который вычеркнул Польшу с карты Европы", - говорится в сообщении.

При этом советская пропаганда события тех дней именовала "золотым сентябрем".

Читайте также : "Надо помочь восстать 60 аннексированным Россией народам", - Лех Валенса

Кроме того, тоже 17 сентября, но уже 1980 года в Гданьске (Польша) на собрании представителей стачечных комитетов Польской Народной Республики был создан независимый самоуправляющийся профсоюз "Солидарность", руководящий орган которого возглавил 37-летний харизматический электрик Лех Валенса.

Профсоюз, объединивший не только рабочих, но и интеллигенцию, крестьян и студентов, превратился в мощное общественное движение и фактически, совместно с католической церковью, в конце концов завоевал независимость Польши от СССР в 1989 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb