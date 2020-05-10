Когда случайно обнаружили тайные захоронения жертв НКВД близ Харькова, КГБ обвинил во всем "немцев", - архивные документы

10 мая, 2020, 22:16

Летом 1969 года дети нашли человеческие останки на месте секретного массового захоронения казненных польских солдат и украинцев, устроенного на северной окраине Харькова после советского вторжения в Польшу. Там же был и конфискат из фондов НКВД 30-х годов, зарытый во время отступления Красной армии в 41-м

В ответ КГБ Украинской ССР с целью сокрытия следов преступления разработал и внедрил целый комплекс оперативных мероприятий, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на авторский Telegram канал KGB files историка Едуарада Андрющенко, в котором обнародованы соответствующие документы.

Прежде всего были установлены личности несовершеннолетних, которые узнали о находке и искали там оружие и металлические предметы, и круг лиц из еще живых к тому времени сотрудников органов, которые могли знать, что на самом деле происходило на этом месте.

Речь шла об останках 13 тыс. человек, похороненных на площади более 1 кв. км.

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Было решено взять данную територию под охрану, а затем ликвидировать захоронения с помощью химикатов на основе натрия, на что было выделено 10 тыс. советских рублей по тогдашнему курсу. Также КГБ рекомендовал построить там какой-нибудь крупный объект, под фундаментом которого было бы скрыто свидетельство злодеяний сталинизма, например ведомственное учебное заведение системы государственной безопасности.

Кроме того, КГБ придумал как на уровне слухов перебить информацию о находках свидетельств в пользу "польской" версии (соответствующие надписи и посвящения на уцелевших металлических предметах, пуговицы с польским гербом и др.) и сделать так, чтобы люди сознательно обходили его как опасное для здоровья место.

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Как говорится в следующих копиях документов, речь шла об откровенной дезинформации.

"Считаем целесообразным разъяснить населению в окружении, что в период оккупации немцами Харькова карательные органы Германии производили в данном месте захоронения без почестей расстрелянных за дезертирство и другие преступления солдат и офицеров немецкой и союзных с ними армий. Одновременно в этом же месте захоронены немцами умиравшие от опасных инфекционных заболеваний (тиф, холера, сифилис и т.п.), а поэтому указанное захоронение должно быть признано органами здравоохранения опасным для посещения. Это место будет обработано хлорной известью, взято на карантин и в последующем засыпано грунтом", - докладывал председатель КГБ Украинской ССР Виталий Никитченко.

Напомним, в сети былИ опубликованЫ документальные свидетельства целенаправленного уничтожения КГБ и КПСС могил Сечевых Стрельцов во Львове.

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