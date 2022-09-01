"Это был цирк": сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции
Инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с сотрудниками Запорожской АЭС в присутствии российских военных и работников "Росатома"
Об этом Общественному на условиях анонимности рассказал сотрудник ЗАЭС.
"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - сказал сотрудник ЗАЭС.
По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают ВСУ.
После того, как глава миссии Рафаэль Гросси и большинство членов делегации покинули станцию, часть представителей МАГАТЭ осталась в Энергодаре, они будут жить в гостинице и инспектировать работу станции в течение нескольких дней.
- Напомним, по словам президента Зеленского, оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС
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