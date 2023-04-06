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OPINION

Если бы мы слушали советчиков, то не имели бы независимой церкви

Евстратий Зоря
6 апреля, 2023 четверг
12:00
Мнение

Была бы бесправна, как в Беларуси, структура — подразделение российского филиала ФСБ

Если бы от советов и заявлений:

- международных экспертов;

- профессоров;

- иерархов Поместных Церквей;

- профессиональных комментаторов;

- либеральных русских деятелей;

- политиков;

- журналистов;

- блоггеров;

- боксеров;

- певцов и бардов;

- отставных работников Московской патриархии

и других таких же советчиков зависело существование Поместной Церкви в Украине, так мы не имели бы ее. Никогда.

Не только признанной, но вообще никакой. Были бы, как в Беларуси, — бесправный экзархат РПЦ.

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Потому что большая часть того, что сейчас внешне продуцируется по поводу ситуации вокруг МПвУ Украины, напоминает речь Буша-старшего "Котлета по-киевски".

Большая часть того, что сейчас внешне продуцируется по поводу ситуации вокруг МПВУ Украины — напоминает речь Буша-старшего "Котлета по-киевски"

Когда он за несколько недель до коллапса СССР по заказу Москвы убеждал Верховный Совет УССР "не идти по пути самоубийственного национализма". То есть, его устами Горбачев прозрачно намекал украинцам, что США борьбу за независимость Украины не поддерживают и заинтересованы в сохранении "обновленного СССР". А Буш-старший намекал, что его администрации лучше иметь дело с одним не очень хорошим образованием — СССР, но известным и понятным, чем с 15 неизвестными новыми государствами.

Что дальше произошло — все знают. Украина пошла по тому пути, который сама выбрала, а не который был всячески комфортным для других. Ибо это был путь правды — единственно возможный и лучший.

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Украинская Церковь боролась за свою идентичность и независимость тогда, когда многие внутри Украины и практически все извне были против этого, активно или молчаливо. И добыла в борьбе то, что имеет сейчас

И Украинская Церковь боролась за свою идентичность и независимость тогда, когда многие внутри Украины и практически все извне были против этого, активно или молчаливо. И добыла в борьбе то, что имеет сейчас. Не просто словами, а самим бытием своим убеждая, что другого пути, чем утверждение автокефалии и отвержение ига Московии, нет.

Конечно, мы должны быть внимательны к конструктивным пожеланиям. Но никто вместо Украины украинские проблемы не решит — большинству комфортнее иметь дело пусть и с плохим, но известным, чем с чем-то новым.

Поэтому следим за разными заявлениями, но делаем собственные выводы.

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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