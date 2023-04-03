Им предлагали диалог в 2009 году. Его пустили "под откос" по указанию из Москвы.

Предлагали диалог после Революции Достоинства. Как только м. Онуфрий возглавил МПвУ — даже намек на диалог был похоронен. Он лично категорически против и не желал даже слышать об этом.

Их приглашали на Соединительный Собор в Святую Софию. Они не пришли. Демонстративно.

Им после получения Томоса снова и снова предлагали: говорим без предпосылок, приступим к диалогу.

Они считали, что говорить с ПЦУ — ниже их исключительного "канонического достоинства".

После большого путинского нападения и после актов геноцида со стороны Москвы, после окончательного морального банкротства Гундяева, благословившего убивать украинцев, им снова предлагали общение. Что мы услышали в ответ? Ультиматум из Феофании в стиле предложений "лаврового риббентропа" - чтобы мы сначала признали, что "мы никто, а они - господа", тогда они только начнут думать, говорить с нами.

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Что мы услышали в ответ? Ультиматум из Феофании в стиле предложений "лаврового риббентропа" - чтобы мы сначала признали, что "мы никто, а они - господа", тогда они только начнут думать, говорить с нами

Мы снова и снова предупреждали всех — общество, государство, международных партнеров, и их самих, что проблема только обостряется, накапливается. И без системного решения ситуация может спонтанно начать разрешаться самими людьми.

Что, собственно, и произошло в Хмельницком.

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Когда им предлагали говорить, они не хотели. Теперь народ не хочет слушать, что говорят они.

Конструктивный выход вижу только в том, чтобы был принят закон, запретивший религиозным организациям иметь подчинение Москве. И этим побуждать каждую такую организацию наконец-то сбросить это иго.

Когда им предлагали говорить, они не хотели. Теперь уже народ не хочет слушать, что говорят они

А им все же надо начать диалог. Если они захотят говорить — может оказаться, что кроме них самих, их никто не хочет слушать.

Как было недавно на Лютеранской в Киеве. И как было в Хмельницком.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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