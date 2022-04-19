Если бы мы получили доступ к тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров, мы бы уже выиграли эту войну - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что мы бы уже победили, если бы наши партнеры предоставили все оружие, которое нуждаются в ВСУ и какое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, ведь наши воины имеют преимущество в тактике и мудрости
Об этом сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
"Сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии кафиров. Они согнали против Украины почти все и почти всех, что способно с нами воевать. Потому что в противостоянии в этой обороне мы в глазах всего мира реально выступаем против армии , которую считали второй или третьей по мощности.И то, как крепко держатся наши вооруженные силы, то как смело защищается весь наш народ, демонстрируя, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. ко всему тому оружию, которое нуждаемся, которое есть у наших паркетов и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну, вернули бы мир, освободили нашу территорию от оккупантов, потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", – рассказал Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после тех зверств, которые армия РФ совершила в Украине и которые весь мир увидел, российское государство на веки будут отождествлять с источником абсолютного зла
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное