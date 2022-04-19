Если бы мы получили доступ к тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров, мы бы уже выиграли эту войну - Зеленский

Об этом сказал Зеленский в вечернем видеообращении.



"Сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии кафиров. Они согнали против Украины почти все и почти всех, что способно с нами воевать. Потому что в противостоянии в этой обороне мы в глазах всего мира реально выступаем против армии , которую считали второй или третьей по мощности.И то, как крепко держатся наши вооруженные силы, то как смело защищается весь наш народ, демонстрируя, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской. ко всему тому оружию, которое нуждаемся, которое есть у наших паркетов и которое сопоставимо с оружием, которое использует РФ, мы бы уже завершили эту войну, вернули бы мир, освободили нашу территорию от оккупантов, потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", – рассказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после тех зверств, которые армия РФ совершила в Украине и которые весь мир увидел, российское государство на веки будут отождествлять с источником абсолютного зла