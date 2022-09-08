ЕС ограничит цену на российский газ из-за предупреждения Путина о "зимних заморозках", - Reuters
Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ в среду после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии
Об этом пишет Reuters.
Там отметили, что эскалация противостояния может еще больше повысить заоблачные европейские цены на газ, добавив к уже впечатляющим счетам, которые правительства ЕС платят, чтобы остановить крах своих поставщиков электроэнергии и предотвратить замерзание малообеспеченных потребителей в следующие холодные месяцы.
Европа обвинила Россию в превращении в оружие поставок энергоресурсов в ответ на санкции Запада, наложенные на Москву из-за ее вторжения в Украину. Россия обвиняет эти санкции в том, что они повлекли за собой проблемы с поставкой газа.
По мере роста напряженности президент Путин заявил, что контракты могут быть расторгнуты в случае ограничения цен, и предупредил Запад, что тот "рискует быть замороженным как волчий хвост в известной русской сказке".
Однако ЕС планирует продолжать устанавливать ограничения цены на российский газ, а также потолок цены на электроэнергию от генераторов, не работающих на газе.
В пятницу министры энергетики ЕС должны провести экстренную встречу.
"Мы предложим ограничить цену на российский газ... Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Нидерланды, постоянно выступающие против ограничения цены на газ, поддержат ограничение, направленное на российский газ, сообщил Reuters источник, осведомленный с этим вопросом.
Однако ранее чешский министр заявил, что этот вопрос следует снять с повестки встречи в пятницу.
"Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам", – сказал Путин на экономическом форуме во Владивостоке.
"Мы не будем поставлять газ, нефть, уголь, мазут – ничего не будем поставлять", – сказал Путин. Он также подверг сомнению заключенное ООН соглашение по экспорту зерна из Украины.
Обычно Европа импортирует около 40% газа и 30% нефти из России.
Eurelectric, организация, представляющая европейскую электроэнергетическую отрасль, также раскритиковала планы ЕС по ограничению цены на электроэнергию от генераторов, не работающих на газе, в 200 евро за мегаватт-час.
"Главной причиной проблемы является дефицит поставок газа и наша зависимость от импортируемого ископаемого топлива. Правительства должны стремиться решить эту проблему, а не прибегать к деформирующим, ситуационным интервенциям на рынке электроэнергии", - сказал Кристиан Руби, генеральный секретарь Eurelectric.
Однако акции европейских коммунальных компаний поднялись после этой новости, а аналитики считают уровень ограничения лучше, чем ожидалось, результатом для отрасли.
Энергетический кризис, с которым сталкивается Европа, обострился после того, как российский "Газпром" полностью приостановил поставки газа через газопровод "Северный поток-1" в Германию после того, как он заявил, что обнаружил утечку моторного масла во время ремонтных работ на прошлой неделе.
Российский президент заявил, что в том, что трубопровод не работает, виновны санкции Германии и Запада, влияющие на поставку запчастей.
Воздействие резкого роста цен заставляет компании сокращать производство, а правительства тратить миллиарды на поддержку потребителей.
Ожидается, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обнародует свои планы в четверг, а счет по прогнозу замораживания цен вырастет до 100 миллиардов фунтов.
- Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.
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