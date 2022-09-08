ЕС ограничит цену на российский газ из-за предупреждения Путина о "зимних заморозках", - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Там отметили, что эскалация противостояния может еще больше повысить заоблачные европейские цены на газ, добавив к уже впечатляющим счетам, которые правительства ЕС платят, чтобы остановить крах своих поставщиков электроэнергии и предотвратить замерзание малообеспеченных потребителей в следующие холодные месяцы.

Европа обвинила Россию в превращении в оружие поставок энергоресурсов в ответ на санкции Запада, наложенные на Москву из-за ее вторжения в Украину. Россия обвиняет эти санкции в том, что они повлекли за собой проблемы с поставкой газа.

По мере роста напряженности президент Путин заявил, что контракты могут быть расторгнуты в случае ограничения цен, и предупредил Запад, что тот "рискует быть замороженным как волчий хвост в известной русской сказке".

Однако ЕС планирует продолжать устанавливать ограничения цены на российский газ, а также потолок цены на электроэнергию от генераторов, не работающих на газе.

В пятницу министры энергетики ЕС должны провести экстренную встречу.

"Мы предложим ограничить цену на российский газ... Мы должны сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны в Украине", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Нидерланды, постоянно выступающие против ограничения цены на газ, поддержат ограничение, направленное на российский газ, сообщил Reuters источник, осведомленный с этим вопросом.

Однако ранее чешский министр заявил, что этот вопрос следует снять с повестки встречи в пятницу.

"Мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам", – сказал Путин на экономическом форуме во Владивостоке.

"Мы не будем поставлять газ, нефть, уголь, мазут – ничего не будем поставлять", – сказал Путин. Он также подверг сомнению заключенное ООН соглашение по экспорту зерна из Украины.

Обычно Европа импортирует около 40% газа и 30% нефти из России.

Eurelectric, организация, представляющая европейскую электроэнергетическую отрасль, также раскритиковала планы ЕС по ограничению цены на электроэнергию от генераторов, не работающих на газе, в 200 евро за мегаватт-час.

"Главной причиной проблемы является дефицит поставок газа и наша зависимость от импортируемого ископаемого топлива. Правительства должны стремиться решить эту проблему, а не прибегать к деформирующим, ситуационным интервенциям на рынке электроэнергии", - сказал Кристиан Руби, генеральный секретарь Eurelectric.

Однако акции европейских коммунальных компаний поднялись после этой новости, а аналитики считают уровень ограничения лучше, чем ожидалось, результатом для отрасли.

Энергетический кризис, с которым сталкивается Европа, обострился после того, как российский "Газпром" полностью приостановил поставки газа через газопровод "Северный поток-1" в Германию после того, как он заявил, что обнаружил утечку моторного масла во время ремонтных работ на прошлой неделе.

Российский президент заявил, что в том, что трубопровод не работает, виновны санкции Германии и Запада, влияющие на поставку запчастей.

Воздействие резкого роста цен заставляет компании сокращать производство, а правительства тратить миллиарды на поддержку потребителей.

Ожидается, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обнародует свои планы в четверг, а счет по прогнозу замораживания цен вырастет до 100 миллиардов фунтов.

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb