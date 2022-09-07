English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года

Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года

7 сентября, 2022 среда
20:13
Экономика

Издание отмечает, что этот энергетический кризис является наихудшим за последние 50 лет

Такую оценку экспертов обнародовал Bloomberg.

Руководители энергетических компаний Европы отмечают, что быстрого решения для решения проблемы нет, поэтому энергокризис будет длиться несколько лет.

Издание отмечает, что этот энергетический кризис наихудший за последние 50 лет. При резком росте цен давление усилило кризис стоимости жизни и поставило экономику на грань рецессии.

Следующей зимой у Европы могут быть еще более ощутимые проблемы. Возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как нам удалось сделать в этом году", – сказал Ниэк Дэн Голландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE.

"Если конечная цель Кремля состоит в том, чтобы полностью лишить Центральную Европу поставок российского газа, то транзит через Украину, безусловно, под угрозой", – сказала Лаура Пейдж, старший аналитик по СПГ в компании Kpler, осуществляющей сбор энергетических данных.

Лидеры Европы уже выделили более 300 миллиардов евро (297 миллиардов долларов), чтобы устранить резкий рост затрат на электроэнергию этой зимой. Но они сталкиваются с расчетами, когда срок действия этих мер истекает, а облегчения все равно не будет, пишет Bloomberg.

  • Президент Венгрии Каталин Новак в среду, 7 сентября, заявила , что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.
  • В тот же день Порошенко объяснил , почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Россия
ЕС
газ
нафта
Читайте также:
Борис Джонсон
5 сентября, 2022 понедельник
Джонсон отреагировал на избрание Трасс новым премьером Британии
переговори України з Росією
6 сентября, 2022 вторник
В кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
5 сентября, 2022 понедельник
Климкин объяснил, о чем сигнализирует синхронное увольнение послов США и ЕС в России
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.24
    Продажа 40.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
21:24
Запад провоцирует Россию и поставляет Украине "лом", - Эрдоган в Сербии
21:07
Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров
21:02
Есть признаки телесных повреждений: офис генпрокурора начал расследование возможных пыток и убийства волонтера из Британии
20:55
Ученые опровергли концепцию "мозга ящерицы" у млекопитающих
20:53
Вживую
Apple представит новую линейку iPhone, Mac и iPad Подробности
20:44
Очень символично. Путинская "Единая Россия" предлагает провести референдум об аннексии оккупированных украинских территорий 4 ноября
20:25
Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной
20:02
ВСУ сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей
20:01
Кинорежиссеру Вячеславу Криштофовичу присудили Государственную премию Довженко
19:58
Венгрия
"Нужны хорошие совместные решения": Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
19:47
Демилитаризировались: на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ
19:44
Александр Трухин
Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе
19:40
Прекратите финансировать этого сумасшедшего маньяка. Порошенко объяснил, почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей
19:35
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута
19:34
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон
19:31
Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала нужное количество голосов
19:21
Артиллерийский дивизион РФ, воевавший на Херсонщине, потерял до 60% личного состава и техники
19:21
Испания передала Украине артиллерийские боеприпасы и зимнюю форму
19:16
Украинская армия имеет амбициозные цели до конца года, - CNN
19:09
Президент Украины назначил новых руководителей СБУ Черниговщины и Херсонщины
19:06
В Купянске оккупанты незаконно удерживают в отделении полиции 40 гражданских
19:02
США третий раз за год опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
19:01
Мы двигаемся к Третьей мировой войне. Маск отказался от покупки Twitter из-за вторжения Путина
18:56
С начала суток РФ уже нанесла 8 ракетных и 10 авиаударов по Украине
18:45
NASA выпустила обновленную 3D-карту Солнечной системы с возможностью "взглянуть в будущее"
18:41
Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo - СМИ
18:40
Украинский модельер Андре Тан создал патриотический принт, средства от его продаж пойдут на восстановление государства
18:36
Разведка назвала фамилии людей, которых Россия хочет привлечь к проведению псевдореферендумов
18:32
Эксклюзив
Николай Маломуж
Мы готовимся к двум разным сценариям военных событий, - генерал Маломуж
18:28
В РФ озвучили новую дату проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Украины, - Андрющенко
18:25
Эксклюзив
Кира Рудык
Любое обновление оборонной промышленности должно идти рядом с возможностями защитить ее, - нардеп Рудык
18:25
"Лейпциг" нашел, кем заменить тренера-изгнанника после позорного поражения "Шахтеру"
18:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:11
Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина
18:11
На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российский танк и две вражеские БМП
17:54
Россия "градом" обстреляла двор в деревне в Запорожье. Три человека убиты
17:52
Добровольно стали "высокопоставленными чиновниками" на временно оккупированных территориях: разоблачены 6 коллаборантов
17:50
В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП
17:46
В Китае в последний момент отменили мероприятие посольства Украины по привлечению инвесторов, - Bloomberg
17:44
Венгрия
"Сведет насмарку вето Будапешта": Брюссель предполагает исключение Венгрии из закона о глобальной налоговой ставке, - Politico
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV