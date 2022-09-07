Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года

Такую оценку экспертов обнародовал Bloomberg.

Руководители энергетических компаний Европы отмечают, что быстрого решения для решения проблемы нет, поэтому энергокризис будет длиться несколько лет.

Издание отмечает, что этот энергетический кризис наихудший за последние 50 лет. При резком росте цен давление усилило кризис стоимости жизни и поставило экономику на грань рецессии.

Следующей зимой у Европы могут быть еще более ощутимые проблемы. Возможно, следующим летом страны не смогут заполнить хранилища так, как нам удалось сделать в этом году", – сказал Ниэк Дэн Голландер, коммерческий директор немецкого энергетического гиганта Uniper SE.

"Если конечная цель Кремля состоит в том, чтобы полностью лишить Центральную Европу поставок российского газа, то транзит через Украину, безусловно, под угрозой", – сказала Лаура Пейдж, старший аналитик по СПГ в компании Kpler, осуществляющей сбор энергетических данных.

Лидеры Европы уже выделили более 300 миллиардов евро (297 миллиардов долларов), чтобы устранить резкий рост затрат на электроэнергию этой зимой. Но они сталкиваются с расчетами, когда срок действия этих мер истекает, а облегчения все равно не будет, пишет Bloomberg.

Президент Венгрии Каталин Новак в среду, 7 сентября, заявила , что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.

В тот же день Порошенко объяснил , почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей.