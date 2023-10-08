"Эпоха переговоров с дикарями завершилась". Власти Израиля считают ХАМАС более жестоким, чем ИГИЛ, и решили его "полностью стереть"

Его слова приводит агентство Reuters.

"Это военные преступления, вопиющие задокументированные военные преступления", - сказал Эрдан.

"Эра переговоров с этими дикарями закончилась", - добавил он.

По словам Гилада Эрдана, "пора уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью ее стереть, чтобы такие ужасы никогда не повторялись".

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При этом он заявил о недостаточной поддержке Израиля со стороны Совбеза ООН.

"Израиль имеет одно единственное требование. Военные преступления ХАМАС должны быть безоговорочно осуждены. Израиль должен получить устойчивую поддержку, чтобы защитить себя, чтобы защитить свободный мир", - сказал Гилад Эрдан, выступая перед экстренным заседанием Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"После Холокоста мир поклялся: "Никогда снова". Этот орган, ООН, был создан на пепле Холокоста. Однако вчера мы наблюдали, как сотни евреев были хладнокровно убиты", - цитирует Эрдана телеканал CNN.

Как отметил Гилад Эрдан, "Совет безопасности ООН имеет очень короткую память, когда дело касается Израиля".

ЦАХАЛ: "ХАМАС является более варварским и более жестоким, чем ИГИЛ"

Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари в воскресенье, 8 октября, обратился к международным СМИ по поводу нападения ХАМАСа, в результате которого уже погибли свыше 700 израильтян. Об этом сообщает израильский "7 канал".

"В эти выходные ХАМАС начал войну против Израиля с самой ужасной резней невинных мирных жителей в истории Израиля. ХАМАС является более варварским и более жестоким, чем ИГИЛ", - подчеркнул он.

"Позвольте мне быть совершенно откровенным: Израиль ответит решительностью и силой на их неспровоцированные военные преступления. ХАМАС убил сотни израильтян - мужчин, женщин и детей - и взял десятки заложников в Газе. Этот ужасный террористический акт требует сильного, решительного и стойкого ответа - имеено это мы делаем и продолжаем делать", - объяснил Хагари.

"Наши ВВС атакуют сотни объектов ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе. Мы соблюдаем международное право, реализуя наше право и обязанность защищать наших гражданских", - продолжил представитель Армии обороны Израиля.

"Впереди долгие и трудные дни. Мы заплатили высокую цену, но мы восстановим безопасность для народа Израиля. Позвольте мне повторить: мы восстановим безопасность для народа Израиля", - подытожил Даниэль Хагари.