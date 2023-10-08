Нападение ХАМАС на Израиль. Что именно происходит в стране, возможный российский след и почему это плохо для Украины

О чем в тексте:

"Худший день войны в Израиле". Что произошло 7 октября

100-летняя война Израиля и Палестины. С чего все началось

Начало конца Сектора Газа? Как отреагировал мир на нападение террористов "ХАМАСа" в Израиле

Российский след в израильской войне? Что это значит для Украины

"Худший день войны в Израиле". Что произошло 7 октября

Утром субботы 7 октября, около 06:30 по местному времени ХАМАС объявил о начале так называемой операции "Наводнение Аль-Акса", заявив, что в течение 20 мин. они выпустили более 5000 ракет из сектора Газа по Израилю. Израильские СМИ сообщали, что палестинские боевики выпустили по меньшей мере 2200 снарядов из Газы, в результате по меньшей мере 5 человек погибли.

Взрывы раздавались в районах вокруг Газы и в городах на равнине Шарон, в том числе в Гедере, Герцлии, Тель-Авиве и Ашкелоне. Воздушная тревога сработала также в Беер-Шеве, Иерусалиме, Реховоте, Ришон-ле-Ционе и авиабазе Пальмахим.

ХАМАС призвал местных арабов вооружаться и повсюду атаковать. Боевики открыли огонь по израильским лодкам близ Сектора Газы, а между палестинцами и ЦАГАЛом (израильская армия – авт.) на восточном участке ограды по периметру Газы начались стычки. В то же время, боевики вторглись в Израиль из Газы на грузовиках, мотоциклах, бульдозерах, даже парапланах. Они зашли в Ашкелон, что в 7 км от границы Сектора Газы, и в Сдерот в 3 км соответственно. Члены ХАМАС были замечены в Беэр-Шеве и Натив-га-Асара, а также в кибуцах (самостоятельная социальная и экономическая структура в Израиле – авт.) вокруг Сектора Газы. Палестинские боевики на своем пути убивали и пленяли гражданских и военных израильтян, поджигали дома, захватывали военную технику.

Израильский военный представитель заявил, что вооруженные люди из Газы вторглись в 4 небольшие сельские общины, пограничный город Сдерот и две военные базы, зайдя как с суши, так и с моря. СМИ сообщали, что под контролем боевиков оказались 7 поселков, включая Нахаль-Оз, Кфар-Азу, Маген и Суфу. ХАМАС захватил полицейский участок Сдерота и контрольно-пропускной пункт Эрез, благодаря чему попал на территорию Израиля из Газы. В полиции заявили, что на юге Израиля существует 21 локация, где проходят активные бои, там развернули антитеррористическое подразделение ЯМАМ (спецподразделение пограничной полиции Израиля – авт.).

В своем обращении к израильтянам премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сказал, что страна находится в состоянии войны, не операции или эскалации, но заверил, что Израиль победит. Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 ч. 7 октября. В последний раз это происходило 50 лет назад во время Войны Судного дня 1973 года.

На фоне войны с палестинскими боевиками Израиль полностью остановил поставки электроэнергии в Сектор Газа. Сектор Газа получает электроэнергию из трех источников – Израиля, который обеспечивает более 60% общего объема, Египта и собственное производство.

Вечером субботы израильская армия обороны возобновила контроль над большинством населенных пунктов на юге страны вблизи Сектора Газы, куда раньше проник ХАМАС. А военные ЦАГАЛа в обращении к боевикам предупредили, что те открыли дверь в ад и будут наказаны.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль. Вместе с тем, Израиль закрывает туристические объекты вблизи границы с Ливаном.

В результате нападения ХАМАС на Израиль в настоящее время количество убитых боевиками израильтян достигло 700 человек, в том числе около 240 участников музыкального фестиваля, проходившего на юге страны недалеко от границы с Сектором Газы. Еще более 2100 человек пострадали. Известно, что среди погибших двое граждан Украины, в МИД отметили, что их тела пытаются вернуть домой.

Приблизительно 100 израильтян, среди которых военные, гражданские граждане, дети были захвачены в плен палестинцами и перевезены в Сектор Газа.

Эксперты и СМИ заявляли, что нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября стало самым плохим днем войны в стране, и может стать наибольшим провалом израильской разведки со времен войны Судного дня и иметь далеко идущие последствия для Ближнего Востока.

100-летняя война Израиля и Палестины. С чего все началось

После разгрома Османской империи в Первой мировой войне территорию, известную как Палестина, взяла под контроль Великобритания. Тогда большинство населения там составляли арабы, евреи были в меньшинстве. Когда международное сообщество поручило Британии создать в Палестине так называемый национальный дом для евреев, напряженность между двумя народами возросла.

В период 1920-1940-х в Палестину прибывало все больше евреев, в частности из-за того, что многие убегали от преследований в Европе после Холокоста Второй мировой войны. Вместе с тем росло насилие как между евреями и арабами, так и против британского владычества. В 1947 году ООН проголосовала за разделение Палестины на отдельные государства – еврейское и арабское, а Иерусалим стал международным городом. Такой план одобрили еврейские лидеры, но не приняли арабы, так что он так и не был воплощен.

Поскольку проблему не удалось решить, год спустя, в 1948-м евреи объявили о создании государства Израиль. Многие палестинцы были против этого, тогда началась война. В страну вторглись войска из соседних арабских государств, сотни тысяч палестинцев сбежали или были выдворены из своих домов – тот период они называют Аль-Накба или "Катастрофа".

В 1949 году боевые действия закончились, в то время Израиль контролировал большую часть территории. Иордания оккупировала земли, называемые Западным берегом, а Египет – Газу. Относительно Иерусалима город разделили между израильскими на западе и Иорданией на востоке. Но мирное соглашение противные стороны так и не заключили, поэтому в последующие десятилетия продолжались бои.

Во время следующей шестидневной войны в 1967 году Израиль оккупировал исторические Иудею, Самарию (Западный берег реки Иордан), большую часть Сирийских Голанских высот, а также Сектор Газа и Египетский полуостров Синай.

В 2005 году состоялся односторонний выход Израиля с территории Сектора Газы, выделенной ООН для арабского государства Палестина и которую организация все еще считает оккупированной. Сектор Газа вместе с Западным берегом реки Иордан образует Палестинскую автономию. Большинство палестинских беженцев проживает там, а также в соседних Сирии, Иордании и Ливане.

Израиль претендует на весь Иерусалим как свою столицу, США, кстати, одна из немногих стран, признавших претензии Израиля на весь город. В то же время, палестинцы заявляют права на Восточный Иерусалим как на столицу будущего палестинского государства.

В мае 2021 года произошел израильско-палестинский кризис, самое ожесточенное вооруженное обострение с по крайней мере 2014 года. Поводом стало запланированное объявление решения Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из района Эш-Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, закрытии израильским правительством Дамасских ворот и штурме израильской полиции мечети Аль-Акса.

Начало конца Сектора Газа? Как отреагировал мир на нападение террористов "Хамас" в Израиле

Террористическое нападение палестинских боевиков ХАМАС осудили и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии ряд стран мира, в том числе США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия. Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский альянс. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.

Турция призвала израильтян и палестинцев действовать сдержанно и воздерживаться от враждебных действий, которые могут обострить ситуацию. По словам турецкого президента Эрдогана, вопрос создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме нельзя откладывать. Поскольку мир на Ближнем Востоке будет только после решения палестино-израильской проблемы.

В поддержку действий террористов "Хамас" выступили Иран и Катар. Вечером субботы, 7 октября, иранское правительство собралось, скандируя "Смерть Израиля! Смерть Америке!". Президент Ирана Ибрагим Райси заявил, что его страна поддерживает "законную защиту палестинской нации", а "Сионистский режим (Израиль) и его сторонники несут ответственность за угрозу безопасности наций в регионе, и они должны нести ответственность за это".

Из-за массированного ракетного обстрела из Сектора Газы Израиль в состоянии тяжелого шока, это масштабная катастрофа, последствия которой пока еще не до конца ясны, ведь такого не было на протяжении десятков лет, сказал в эфире "Эспрессо" израильский журналист Сергей Ауслендер.

Вечером 7 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении заявил , что страна использует всю свою мощь для уничтожения вооруженного формирования ХАМАС, а жителям Газы он посоветовал "убегать немедленно".

Издание Bloomberg сообщило , что США разочарованы неготовностью Израиля к нападению ХАМАС и ищут ответственных за неудачу израильской разведки. Несмотря на предупреждение подготовки палестинских боевиков к вторжению, и то, что в 2022-м США предоставили Израилю $3,3 млрд на оборону, они считают, что Израиль был совершенно не подготовлен к эффективной обороне.

Одними из причин неготовности Израиля к обороне США предполагают, что в стране был праздник или израильская армия и разведывательные службы могли быть заняты внутренними проблемами.

Американский аналитик Томас Фридман назвал нападение террористов настоящим унижением для израильских военных, ведь в 1973 году во время войны Судного дня на Израиль напала самая большая арабская армия – Египет.

Днем 8 октября официальный представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что в ближайшие 12 часов страна собирается начать военную операцию, которая положит конец анклаву Газы.

Как сообщают СМИ , египетские источники, знакомые с посредничеством под руководством Каира между правительством Израиля и палестинским руководством в Секторе Газы, рассказали о попытках договориться о заложниках, взятых боевиками ХАМАСа на израильской территории. Палестинские боевики отказались от переговоров при посредничестве Египта по поводу израильских заложников.

Российский след в израильской войне? Что это значит для Украины

Как отметил один из ведущих американских аналитиков Томас Фридман в статье The New York Times , затяжная война между Израилем и ХАМАСом стала эпицентром волны, которая не только приведет к хаосу в Израиле и Секторе Газа, а ударит по Украине, в частности, перенаправлением американской военной техники, необходимой Киеву в Тель-Авив. Также это сделает невозможным предлагаемое саудовско-израильское соглашение по нормализации отношений.

"Если Израиль собирается вторгнуться в Сектор Газы и начать длительную войну, Украине придется беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за ракеты "Патриот", а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие базовые вооружения, в которых Украина в прошлом отчаянно нуждается... Путин в прошлый четверг на черноморском курорте в Сочи заявил, что Украина поддерживается "благодаря ежемесячному многомиллиардному вливанию. Он добавил: "Только представьте, что помощь прекратится завтра". Украина "проживет всего неделю, когда у нее закончатся боеприпасы"", - цитирует Путина аналитик в статье 7 октября.

Подобное мнение высказал президент Польши Анджей Дуда, сказав , что война на Ближнем Востоке отвлечет мир от Украины. И это своим сергом позволит Путину продолжить геноцид и убить еще больше украинцев.

Также израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире "Эспрессо" отметил , что России выгодно отвлечь Запад от Украины и переключить его на Ближний Восток, то есть на Израиль.

"У меня нет информации, стоит ли Россия за этим нападением ХАМАСа на Израиль, но то, что это ей выгодно – без сомнения. Потому что именно такого рода задвижка на Ближнем Востоке, а сейчас есть потенциал, что это перерастет в еще большую эскалацию, для РФ это безусловно выгодно. То есть отвлечь внимание Запада от Украины и переключить его на Ближний Восток, Израиль", - пояснил журналист.

Кроме того, в этой ситуации нельзя списывать со счетов фактор Ирана, говорит Ауслендер. Поскольку уже шла речь о дате подписания мирного договора с Саудовской Аравией, но Ирану это не выгодно. К тому же, Россию и Иран уже нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

В Американском институте изучения войны (ISW) заявили , что Кремль продолжит использовать атаки ХАМАС в Израиле для проведения ряда информационных операций, направленных на снижение поддержки и внимания США и Запада к Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает вчерашнее вторжение на территорию Израиля вооруженных формирований ХАМАСа и Исламского джихада попыткой воспользоваться тем, что Запад сосредоточился в Украине, сообщает CBS News .

"Мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать свои отношения, а также расширить отношения Израиля со многими другими странами в регионе и за его пределами. Это очень тяжелая работа, и непонятно, сможем ли мы ее выполнить. Кто же против этого? ХАМАС, Хизбалла, Иран. Итак, я думаю, это о многом говорит", - добавил Блинкен.

По словам главы израильской политической партии "А-ХАЗОН" У Циона Алона, Израиля и Украины есть общего врага, потому что без согласия Москвы боевики ХАМАСа не напали бы на Израиль.

Сама же РФ в заявлении по поводу событий в Израиле обвинила ООН и ее Совет Безопасности в "невыполнении соответствующих резолюций" и "фактическом блокировании Западом работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".

А заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, по сути, намекнул на причастность Кремля к нападению террористов ХАМАСа, при этом не забыл вспомнить войну в Украине. "Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти слабоумия (США) залезли к нам и помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете?", - написал Медведев.

Кстати, как сообщают СМИ, многие граждане Израиля уже просят власти разорвать все дипломатические отношения с РФ из-за подготовки и поддержки всех террористических группировок, причастных к вторжению в Израиль. Лидеры мнений в Израиле также поддерживают эти призывы.