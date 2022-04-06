Эпифаний отслужил панихиду за убитыми жителями Бучи

Об этом митрополит Эпифаний написал в Twitter.



"Катам, которые убивали мирных жителей, напомню: каждый из них лично ответит перед Богом. А раньше это – каждый получит наказание и по законам цивилизованного мира", - добавил митрополит Эпифаний.



Предстоятель ПЦУ встретился с местными жителями.





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"Сегодня в Буче падал дождь. Даже небо плачет... Слов недостает. Тело отказывается двигаться, глаза - видеть, а мозг - осознавать, что все это произошло на самом деле. Осатанившие палачи устроили ад на нашей земле. Рашисты наш живописный край превратили в настоящую выжженную пустыню", - написал митрополит.

В результате российского обстрела храма ПЦУ в Рубежном, Луганской области, были ранены двое священников