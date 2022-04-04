Россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двоих священников

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в facebook .

По его словам, снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.

"Орки обстреляли очередной храм и ранили двоих священников. Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма. Осколками ранены настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", - написал Гайдай.

Храм Луки Крымского в Рубежном принадлежит Православной церкви Украины.

24 марта в Рубежном россияне обстреляли церковь блаженной Матроны московской.

29 марта сообщалось, что за время полномасштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях.

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