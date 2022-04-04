Россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двоих священников
В результате российского обстрела храма ПЦУ в Рубежном, Луганской области, были ранены двое священников
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в facebook .
По его словам, снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.
"Орки обстреляли очередной храм и ранили двоих священников. Рашистский снаряд попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном. Обстрелом пробило кровлю храма. Осколками ранены настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", - написал Гайдай.
Храм Луки Крымского в Рубежном принадлежит Православной церкви Украины.
- 24 марта в Рубежном россияне обстреляли церковь блаженной Матроны московской.
- 29 марта сообщалось, что за время полномасштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное