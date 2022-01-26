Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины назвал причину провала Шевченко в Италии

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По его словам, Шевченко допустил ошибку, когда согласился возглавить такую слабую по составу команду.

"Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в "Дженоа" нет игроков? Прежде чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом", - сказал Сабо.

Он добавил, что не оправдались и надежды на то, что после назначения Шевченко "Дженоа" получит усиление.

"Я думал, что, придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке по меньшей мере трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого для него не купили. По-моему, "Дженоа" уже не спасется от вылета" , - констатировал Сабо.

Кроме того, он посоветовал Шевченко не соглашаться на работу со сборной Польши.

"Что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят, - сборной Польши, то я не верю. Если он человек рассудительный, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо пересидеть какой-то период, хорошо подумать над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в "Дженоа" или неправильно. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом, куда-то ехать", - отметил Сабо.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

Йожеф Сабо тренировал "Динамо в 1994-1997, 2004-2005 и 2007 годах и возглавлял сборную Украины в 1994 и 1996-1999 годах.

23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.

25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.

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