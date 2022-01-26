Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины назвал причину провала Шевченко в Италии
Йожеф Сабо заявил, что Андрей Шевченко потерпел неудачу в итальянской "Дженоа", поскольку опрометчиво согласился возглавить откровенно слабую команду
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По его словам, Шевченко допустил ошибку, когда согласился возглавить такую слабую по составу команду.
"Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в "Дженоа" нет игроков? Прежде чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом", - сказал Сабо.
Он добавил, что не оправдались и надежды на то, что после назначения Шевченко "Дженоа" получит усиление.
"Я думал, что, придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке по меньшей мере трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого для него не купили. По-моему, "Дженоа" уже не спасется от вылета" , - констатировал Сабо.
Кроме того, он посоветовал Шевченко не соглашаться на работу со сборной Польши.
"Что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят, - сборной Польши, то я не верю. Если он человек рассудительный, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо пересидеть какой-то период, хорошо подумать над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в "Дженоа" или неправильно. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом, куда-то ехать", - отметил Сабо.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
Йожеф Сабо тренировал "Динамо в 1994-1997, 2004-2005 и 2007 годах и возглавлял сборную Украины в 1994 и 1996-1999 годах.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное