Экс-игрок Интера, Милана и Барселоны собирает деньги на восстановление Мариуполя
25 июня в Салерно состоится благотворительный футбольный матч, где сыграют команды итальянских артистов и представителей индустрии развлечений и блоггеров
Об этом сообщает sport.ua.
Одним из организаторов матча является экс-защитник сборной Италии Франческо Коко. На клубном уровне 45-летний итальянец известен по выступлениям за "Милан", "Интер" и "Барселону".
Отмечаются, что вырученные средства будут отправлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе, которые были разрушены 9 марта в результате авиаудара российских войск.
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