Экс-игрок Интера, Милана и Барселоны собирает деньги на восстановление Мариуполя

Об этом сообщает sport.ua.



Одним из организаторов матча является экс-защитник сборной Италии Франческо Коко. На клубном уровне 45-летний итальянец известен по выступлениям за "Милан", "Интер" и "Барселону".



Отмечаются, что вырученные средства будут отправлены на восстановление роддома и детской больницы в Мариуполе, которые были разрушены 9 марта в результате авиаудара российских войск.

Немецкая "Бавария" в сотрудничестве с отделом социальных служб Мюнхена оплатит постоянное жилье для группы украинских беженцев – людей с ограниченными возможностями