Немецкий топ-клуб "Бавария" оплатит жилье украинским беженцам с ограниченными возможностями
Немецкая "Бавария" в сотрудничестве с отделом социальных служб Мюнхена оплатит постоянное жилье для группы украинских беженцев – людей с ограниченными возможностями
Об этом сообщает официальный сайт " Баварии ".
С 26 апреля "Бавария" запускает бесплатную программу "Мы двигаемся вместе". В рамках акции планируют создать возможности для занятий спортом на стадионе Bayern Campus для всех беженцев, ищущих убежища в Мюнхене.
Бавария и ее благотворительный фонд планируют выделить на этот проект по 200 тыс. евро. Немецкий футбольный топ-клуб оплатит аренду жилья для людей с инвалидностью на 2 года.
Департамент социальных служб Мюнхена организует реализацию проекта. В планах оплатить жилье для 15 человек с ограниченными возможностями.
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