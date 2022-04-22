Немецкий топ-клуб "Бавария" оплатит жилье украинским беженцам с ограниченными возможностями

Об этом сообщает официальный сайт " Баварии ".



С 26 апреля "Бавария" запускает бесплатную программу "Мы двигаемся вместе". В рамках акции планируют создать возможности для занятий спортом на стадионе Bayern Campus для всех беженцев, ищущих убежища в Мюнхене.



Бавария и ее благотворительный фонд планируют выделить на этот проект по 200 тыс. евро. Немецкий футбольный топ-клуб оплатит аренду жилья для людей с инвалидностью на 2 года.



Департамент социальных служб Мюнхена организует реализацию проекта. В планах оплатить жилье для 15 человек с ограниченными возможностями.

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