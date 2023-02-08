Эхо землетрясения в Турции зафиксировали системы сейсмического мониторинга двух украинских АЭС, - Энергоатом
Эхо землетрясения в Турции зафиксировали на двух украинских АЭС. В то же время, все наши атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов
Об этом сообщила пресс- служба НЭК "Энергоатом".
"Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.
Как отметил президент Энергоатома Петр Котин, "все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. При выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно".
"Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов", - подчеркнул он.
Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние, отметили в Энергоатоме.
"Работы по исследованию сейсмической опасности НАЭК "Энергоатом" были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирование Украины. Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков", - резюмировали в компании.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. По последним подсчетам, мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более девяти тысяч человек .
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