Об этом сообщила пресс- служба НЭК "Энергоатом".

"Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южноукраинской АЭС", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. В режиме реального времени Главный центр специального контроля (ГЦСК) отслеживает и регистрирует отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.



Как отметил президент Энергоатома Петр Котин, "все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. При выборе площадок для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно".

"Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов", - подчеркнул он.



Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние, отметили в Энергоатоме.



"Работы по исследованию сейсмической опасности НАЭК "Энергоатом" были выполнены с учетом международных рекомендаций МАГАТЭ и согласованы Госатомрегулирование Украины. Каждые десять лет проводится переоценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость и при необходимости принимаются дополнительные меры по защите энергоблоков", - резюмировали в компании.