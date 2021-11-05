"Его убили": Скороход призвала создать ВСК по расследованию смерти Полякова

Об этом она заявила 5 ноября на заседании Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV.



Народный депутат от группы "За будущее" считает, что нардеп Антон Поляков был убит.



"Он герой нашего времени, которого жестоко убили. Кто бы что ни говорил, его убили. И мы как коллеги должны разобраться в этом деле", - сказала Анна Скороход во время заседания Рады.



Анна Скороход назвала версию о наркотиках безосновательной и призвала создать Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смерти Антона Полякова.



"Все, что озвучивается, и версия о каких-то наркотиках - это безосновательно и не имеет никакого права на жизнь. Я прошу создать ВСК, благодаря которой мы сможем полноценно разобраться в этом деле и прийти к тому или иному выводу в его смерти, убийстве", - заявила она с трибуны. Скороход выразила надежду, что вопросы создания ВСК вынесут на следующую пленарную неделю.





Напомним, нардеп Антон Поляков был найден мертвым 8 октября.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в организме Полякова нашли димедрол, усиливающий действие наркотиков.

Депутат от ОПЗЖ Анна Скороход ранее также заявляла, что Антон Поляков был убит.

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