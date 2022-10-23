Джо Байден заявил, что намерен идти на второй срок президентства
79-летний президент США Джо Байден заявил, что намерен в 2024 году снова баллотироваться в президенты
Об этом он сказал в интервью MSNBC, пишет Axios.
"Я еще не принял это формальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение", – рассказал Байден.
Президент пояснил, что пока официально не объявил, что будет баллотироваться, потому что после этого "вступит в силу целый ряд правил и с этого момента я должен относиться к себе как к кандидату".
- Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американская помощь Украине необходима НАТО и Европе, поскольку мешает российскому диктатору Владимиру Путину реализовать его планы.
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