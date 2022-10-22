Помощь США Украине нужна НАТО и Европе, чтобы Путин не смог добиться успеха, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что американская помощь Украине необходима НАТО и Европе, поскольку мешает российскому диктатору Владимиру Путину реализовать его планы
Об этом Байден сказал в интервью MSNBC .
По словам президента США, что американская помощь Украине, уже достигшая $17,5 млрд, препятствует успехам России в боевых действиях и важна для всей Европы и стран НАТО.
"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО и Европе. Это касается обеспечения того, чтобы Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.
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15 октября Джо Байден подписал указ , предусматривающий предоставление Украине "оборонительных товаров и услуг, а также военного образования и подготовки" на сумму $725 млн.
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