Джо Байден заверил, что готов посетить Киев
Американский президент Джо Байден на пресс-конференции в беседе с журналистом подтвердил, что готов посетить Украину
Об этом сообщает Белый дом.
Журналист задал вопрос президенту, отправит ли он высокопоставленных чиновников в Украину? Джо Байден ответил, что сейчас они принимают это решение. Журналист уточнил, кого отправит? Байден ответил на вопрос, готов ли журналист уехать? Тот ответил тоже вопросом: "а вы"? Джо Байден уверенно сказал: "да".
- Однако 11 апреля Белый дом сообщал, что Байден не планирует вслед за премьером Великобритании Борисом Джонсоном приезжать в Киев.
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