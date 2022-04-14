Джо Байден заверил, что готов посетить Киев

Об этом сообщает Белый дом.



Журналист задал вопрос президенту, отправит ли он высокопоставленных чиновников в Украину? Джо Байден ответил, что сейчас они принимают это решение. Журналист уточнил, кого отправит? Байден ответил на вопрос, готов ли журналист уехать? Тот ответил тоже вопросом: "а вы"? Джо Байден уверенно сказал: "да".

Однако 11 апреля Белый дом сообщал, что Байден не планирует вслед за премьером Великобритании Борисом Джонсоном приезжать в Киев.