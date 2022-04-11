Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Пока у нас нет планов по подготовке поездки президента США в Украину", – заявила Псаки.

Она пояснила, что, по мнению администрации президента США, для украинского руководства важнее, чтобы Америка снабжала оружием и предоставляла системы обороны.

Поэтому Вашингтон сосредоточил усилия и внимание на этом.