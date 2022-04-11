Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом
Для украинского руководства более важно, чтобы Штаты снабжали оружием и предоставляли системы обороны, считают в администрации президента США
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Пока у нас нет планов по подготовке поездки президента США в Украину", – заявила Псаки.
Она пояснила, что, по мнению администрации президента США, для украинского руководства важнее, чтобы Америка снабжала оружием и предоставляла системы обороны.
Поэтому Вашингтон сосредоточил усилия и внимание на этом.
- Напомним, находясь в Киеве 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не сомневается, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное