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Главная война с Россией Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом

Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом

11 апреля, 2022 понедельник
22:55
война с Россией Джен Псаки

Для украинского руководства более важно, чтобы Штаты снабжали оружием и предоставляли системы обороны, считают в администрации президента США

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Пока у нас нет планов по подготовке поездки президента США в Украину", – заявила Псаки.

Она пояснила, что, по мнению администрации президента США, для украинского руководства важнее, чтобы Америка снабжала оружием и предоставляла системы обороны.

Поэтому Вашингтон сосредоточил усилия и внимание на этом.

  • Напомним, находясь в Киеве 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не сомневается, что независимая и суверенная Украина возникнет по результатам этой войны.
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