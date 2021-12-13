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Две петиции по отмене вакцинации от коронавируса набрали необходимые 25 тыс. голосов

13 декабря, 2021 понедельник
23:06
Общество Владимир Зеленский

Электронные петиции об отмене "принудительной" вакцинации украинцев от коронавируса набрали необходимое количество подписей

Об этом идет речь на сайте президента.

Так, инициированная 27 сентября Юрием Ахрамейко петиция собрала 25444 голосов и уже находится на рассмотрении.

Автор просит Зеленского отменить карантинные ограничения, поскольку они "бессмысленны".

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения", - пишет автор.

В то же время, он предлагает оставить вакцинацию для желающих "и только на платной основе".

Ахрамейко отметил, что за 2021 год Украина потратила из бюджета на "фейковую болезнь" 36 млрд грн, которые "не ваши деньги и не деньги правительства, а наши деньги честных налогоплательщиков". Автор петиции призвал думать прежде всего о возврате внешних долгов и "остановить эту вакханалию".

"P.S. Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все, которые здесь подписались, будем считать, что у Вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл", - пишет автор.

В свою очередь, вторая петиция, инициированная Дмитрием Зинькевичем 23 сентября, набрала 25123 подписи и имеет статус "Ожидает рассмотрения".

Автор просит отменить "принудительную" вакцинацию против коронавируса из-за того, что вакцины "просрочены".

"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах - поддержите же теперь и Вы нас", - подчеркивает Зинькевич.

  • Напомним, в октябре Зеленский отвечал на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Президент отметил, что принятие законов является полномочием парламента и пояснил, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью, но из-за особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры и профилактические прививки.

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