Две петиции по отмене вакцинации от коронавируса набрали необходимые 25 тыс. голосов

Об этом идет речь на сайте президента.

Так, инициированная 27 сентября Юрием Ахрамейко петиция собрала 25444 голосов и уже находится на рассмотрении.

Автор просит Зеленского отменить карантинные ограничения, поскольку они "бессмысленны".

"Мы требуем полностью отменить карантин, бессмысленный масочный режим и вакцинацию, которая уже стала принудительной для некоторых слоев населения", - пишет автор.



В то же время, он предлагает оставить вакцинацию для желающих "и только на платной основе".

Ахрамейко отметил, что за 2021 год Украина потратила из бюджета на "фейковую болезнь" 36 млрд грн, которые "не ваши деньги и не деньги правительства, а наши деньги честных налогоплательщиков". Автор петиции призвал думать прежде всего о возврате внешних долгов и "остановить эту вакханалию".

"P.S. Если эта петиция наберет нужные 25 тысяч и Вы ее проигнорируете или с ответом в стиле, передам премьер-министру и никаких конкретных и радикальных изменений не будет, мы все, которые здесь подписались, будем считать, что у Вас нет своего мнения, не слышите народ, настоящей демократии нет, а значит миром руководит закулисная мафия, а не здравый смысл", - пишет автор.

В свою очередь, вторая петиция, инициированная Дмитрием Зинькевичем 23 сентября, набрала 25123 подписи и имеет статус "Ожидает рассмотрения".

Автор просит отменить "принудительную" вакцинацию против коронавируса из-за того, что вакцины "просрочены".

"Прошу запретить принудительную вакцинацию населения. Не должно быть такого, что люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы. Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах - поддержите же теперь и Вы нас", - подчеркивает Зинькевич.

Напомним, в октябре Зеленский отвечал на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию. Президент отметил, что принятие законов является полномочием парламента и пояснил, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине высшей социальной ценностью, но из-за особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры и профилактические прививки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb