Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
OPINION

Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем

Ян Валетов
2 января, 2023 понедельник
08:02
Мнение

Нет способов заставить толпу поумнеть. Стадо всегда следует за предводителем-бараном

Щелкнул пультом на "Первый" и на "Россию" – два ведущих канала РФ. Борьба с нацизмом в разгаре. Накачивали с 2004-го и продолжают накачивать ненавистью и ложью.

Неизлечимые.

Нет способов заставить толпу поумнеть. Стадо всегда следует за предводителем-бараном. Телевидение – большая сила. Огромное. Гитлер сумел справиться без него, но на Алоизовиче работали лучшие пропагандоны тех времен. А на Саурончике работает обычная помойка, одновременно технически прекрасно вооруженная. И это, мать их так, действенно.

Читайте также: Каким видит "карликовый алкоголик" Медведев 2023 год

Телевидение – большая сила. Огромное. Гитлер сумел справиться без него, но на Алоизовиче работали лучшие пропагандоны тех времен. А на Саурончике работает обычная помойка, одновременно технически прекрасно вооруженная.

Зачем реальность, когда есть такая иллюзия?

Читайте также: Никаких "русских" богатырей не существует

Россия в кольце врагов, нацизм наступает, мы как деды и родители – так победим! Сегодня мой приятель рассказывал мне, как разговаривал с тетей, которая была на оккупированной территории. Не просто тетей, а со знакомой женщиной 70 лет со дня рождения, которую освободители изнасиловали. Еще раз, чтобы лучше усвоилось. 70 лет. Изнасиловали. Борцы с нацизмом. Защитники российского народа. Освободители.

Не вижу причин с ними договариваться. Два пути: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем

В каждом селе – Буча. Помните обложенные шинами обугленные женские тела на обочине?

У меня собственно все.

Не вижу причин с ними договариваться. Два пути: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем.

Источник

Об авторе. Ян Валетов, писатель-фантаст

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
война с Россией
пропаганда
воєнні злочини Росії
геноцид украинцев
Читайте также:
путін путлер
31 декабря, 2022 суббота
Для Путина приближается перспектива выглядеть дураком и неудачником в глазах многих россиян, - полковник Грант
Київ, ракетний удар, вибух
1 января, 2023 воскресенье
Над Киевом ПВО сбила 32 объекта: обломки ракеты упали на автомашину
Євген Пригожин "Вагнер"
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.77
  • EUR
    Покупка 41.53
    Продажа 42.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 января
08:48
Обновлено
Россия атаковала столицу и шесть областей Украины: работала ПВО, есть повреждения энергообъектов
08:46
В первый день года захватчики ранили одного мирного жителя Донбасса
08:40
Украинские защитники ночью сбили 39 "шахедов", два "орлана" и ракету Х-59
08:36
Под утро рашистам было не до сна, - мэр Мелитополя о взрывах в городе
08:32
Российские оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине, зафиксировано более 20 снарядов
08:09
В Черном море на дежурстве находится большой десантный корабль РФ и пять судов
08:00
Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
07:28
Россияне пытаются наступать по Бахмутскому направлению, на Херсонском – перегруппировываются – возведение Генштаба
06:42
РФ из-за нехватки высокоточных ракет изменяет тактику атак по Украине, - разведка
06:20
Премьер Японии намерен пригласить Зеленского на саммит G7, - Nikkei
06:00
В России заявили, что "украинский беспилотник атаковал" объект энергоснабжения в Брянской области
05:45
В Нью-Йорке женщина на автомобиле пыталась попасть на территорию штаб-квартиры ООН
02:03
В боях за Украину погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
2023, воскресенье
1 января
23:45
Чехия больше не будет сотрудничать с российским институтом ядерных исследований из-за войны РФ против Украины
23:15
Что осталось от ПТУ №19 в г. Макеевка
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
23:02
В течение первого января РФ нанесла 114 ударов по приграничью Сумской области
22:18
МВФ
"Замедление трех крупнейших экономик": МВФ предупреждает о более сложном году для глобальной финансовой системы
21:22
Еврокомиссия назвала председательство Швеции в ЕС "решающим" для поддержки Украины
20:32
На инаугурацию Лула да Сильвы, вновь возглавившего Бразилию, хотел попасть вооруженный мужчина
20:05
OPINION
"Тоска русская"
20:03
Российские террористы жалкими вошли в новый год: Зеленский опубликовал первое обращение в 2023 году
19:54
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
В Киеве церковь Московского патриархата не пустили в Верхнюю Лавру. Они молились в Нижней
19:51
За 2022 год в Украине прозвучало 14 870 тревог
19:34
"Мы должны быть готовы к долгому пути": Столтенберг о войне в Украине
18:55
Оккупанты обстреливают Херсонщину, чтобы принудительно "эвакуировать" население, а в Крыму продолжается мобилизация, - Генштаб
18:50
Гессе, Кафка, Пруст. Какие произведения литературы с 1 января стали общественным достоянием в США
18:39
Писательница из Финляндии на Новый год "поздравила" россиян снарядом
18:30
Интервью
Историческая ответственность украинцев - переписать российскую историю, - историк Плохий
18:27
санкции против РФ
Сегодня Британия прекратила импорт российского сжиженного газа
18:26
"Зло уходит не сразу, а очень медленно", – президент Эстонии на Новый год
18:04
Интервью
В Украине идет Мировая война, а победитель сформирует новую систему безопасности, - Пионтковский
18:01
OPINION
В 2023 году есть шансы сломать путинизм. Не Россию пока, а именно путинизм
17:37
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
17:20
Макрон - Украине: "В будущем году мы будем неизменно поддерживать вас"
17:13
Интервью
Отвага украинцев позволила быть отважным миру – Тарас Возняк
17:08
В Германии зафиксировали самый теплый за всю историю наблюдений канун Нового года
17:06
"Мы и дальше будем им противостоять". Анджей Дуда начал новогоднее поздравление со слов об "имперской политике путинской России"
16:58
Украинский боксер 7 января проведет бой за чемпионский титул
16:27
Брата экс-футболиста сборной Украины вернули из российского плена
16:24
Оккупанты обстреляли Орехов: один человек погиб, трое ранены
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV