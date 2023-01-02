Два пути для россиян: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
Нет способов заставить толпу поумнеть. Стадо всегда следует за предводителем-бараном
Щелкнул пультом на "Первый" и на "Россию" – два ведущих канала РФ. Борьба с нацизмом в разгаре. Накачивали с 2004-го и продолжают накачивать ненавистью и ложью.
Неизлечимые.
Нет способов заставить толпу поумнеть. Стадо всегда следует за предводителем-бараном. Телевидение – большая сила. Огромное. Гитлер сумел справиться без него, но на Алоизовиче работали лучшие пропагандоны тех времен. А на Саурончике работает обычная помойка, одновременно технически прекрасно вооруженная. И это, мать их так, действенно.
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Телевидение – большая сила. Огромное. Гитлер сумел справиться без него, но на Алоизовиче работали лучшие пропагандоны тех времен. А на Саурончике работает обычная помойка, одновременно технически прекрасно вооруженная.
Зачем реальность, когда есть такая иллюзия?
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Россия в кольце врагов, нацизм наступает, мы как деды и родители – так победим! Сегодня мой приятель рассказывал мне, как разговаривал с тетей, которая была на оккупированной территории. Не просто тетей, а со знакомой женщиной 70 лет со дня рождения, которую освободители изнасиловали. Еще раз, чтобы лучше усвоилось. 70 лет. Изнасиловали. Борцы с нацизмом. Защитники российского народа. Освободители.
Не вижу причин с ними договариваться. Два пути: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем
В каждом селе – Буча. Помните обложенные шинами обугленные женские тела на обочине?
У меня собственно все.
Не вижу причин с ними договариваться. Два пути: либо нахер – в свою Тьмускорпионь, либо в наш чернозем.
Об авторе. Ян Валетов, писатель-фантаст
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