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ДТЭК Энерго импортирует 320 тыс. тонн угля из Польши

13 августа, 2021 пятница
10:49
Экономика уголь

ДТЭК Энерго заключила соглашение с польской угледобывающей компанией Bogdanka на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Энерго.

Согласно сообщению, ДТЭК Энерго подписала соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля с польским угледобывающим предприятием Bogdanka. Контракт предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 включительно.

Отмечается, что уголь предназначен для нужд генерации ДТЭК Западэнерго, чьи станции находятся рядом с границей с Польшей. Отгрузка первой партии ожидается на следующей неделе.

В пресс-службе отметили, что импорт угля стал возможным благодаря норимаилизации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.

По словам генерального директора ДТЭК Ильдара Салеева, своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечение на складах ТЭС необходимого количества топлива для бесперебойной работы генерации и маневренных мощностей в целом является важным элементом безопасности украинской энергосистемы.

"Импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле, мы вынуждены искать дополнительные источники топлива", - цитирует пресс служба слова Салеева.

В пресс-службе отметили, что за семь месяцев этого года на шахтах компании ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 10 млн тонн газового угля. Кроме того, за аналогичный период ДТЭК Энерго на государственные ТЭС было отгружено более 318 тыс. тонн собственного угля. По состоянию на 12 августа на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится около 480 тыс. Тонн угля, запасы которого пополняются ежедневно. Кроме того, ДТЭК импортирует уголь из Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставки топлива из США.

Отмечается, что в июле энергоблоки государственной и частной генерации были вынуждены остановить свою работу из-за недостатка топлива, аномально низкие тарифы и ремонтную кампанию.

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