ДТЭК Ахметова планирует купить "Кировоградоблэнерго"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассмотрит продажу компании ДТЭК Сети акций "Кировоградоблэнерго"
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, АМКУ начал дело о концентрации в виде приобретения компанией "ДТЭК Сети" акций частного акционерного общества "Кировоградоблэнерго", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Отметим, согласно данным аналитической платформы YouControl, конечными бенефициарными владельцами "Кировогрдаобленерго" являются граждане Латвии Валтс Вигантс, Артурс Альтбергс и Уиллис Дамбинс, а также граждане Германии Марина Ярославская и Олег Сизерман.
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