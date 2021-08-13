ДТЭК Ахметова планирует купить "Кировоградоблэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, АМКУ начал дело о концентрации в виде приобретения компанией "ДТЭК Сети" акций частного акционерного общества "Кировоградоблэнерго", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.



Отметим, согласно данным аналитической платформы YouControl, конечными бенефициарными владельцами "Кировогрдаобленерго" являются граждане Латвии Валтс Вигантс, Артурс Альтбергс и Уиллис Дамбинс, а также граждане Германии Марина Ярославская и Олег Сизерман.

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