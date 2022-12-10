Здесь все о Дожде. Вот вам немного о российской школе журналистики.

Когда вы в ах#е, как они могли так поступить, надо понимать, что для российских журналистов понятия этики нет вообще.

Репутация, читатели, стандарты журналистики – все это было максимально далеко от России и российских журналистов, потому что у них были совершенно противоположные задачи: украсть и выжить

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У них никогда не было нормальных СМИ, а только государственных или бандитских. Там и там платили недостаточно. Поэтому, чтобы заработать, российский журналист должен был намахать свое издание и вставить джинсу, где клиент заплатил за рекламу не СМИ, а на карман журналисту. А потом еще нужно было "пропетлять" от бандитов, потому что они не любят, когда у них воруют деньги.

Репутация, читатели, стандарты журналистики – все это было максимально далеко от России и российских журналистов, потому что у них были совершенно противоположные задачи: украсть и выжить. Этика всегда была на последнем месте в списке приоритетов для российской школы журналистики.

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Неудивительно, что максимально дикая история с журналистами случилась у меня с московским СМИ. Журналистка "Комсомольской правды" Наталья Мичковская изложила публично нашу личную переписку, когда после начала войны в 2014 году я призвал бойкотировать эту всратую комсомольскую газету. Этой перепиской Мичковская разоблачала мое гнилое нутро, потому что я якобы писал комментарии для "Комсомольской правды".

Переписка, правда, была еще довоенной, когда этих обезьян банить еще было не за что. После войны комментариев я не давал. Но ведь Мичковская – русская журналистка и она не могла не манипулировать.

Смотрю сейчас на слюне Дождя, вспоминаю Мичковскую, ржу...

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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