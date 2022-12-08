Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Правило "Дождя"
OPINION

Правило "Дождя"

8 декабря, 2022 четверг
16:07
Мнение

Когда звучит словосочетание "хорошие русские", я вспоминаю историю, которая произошла со мной и моей подругой, тоже журналисткой, причем очень известной противницей российской пропаганды

Как-то уже после начала российско-украинской войны, но до полномасштабного вторжения, мы решили несколько дней отдохнуть на море — в Черногории. В этой стране, надо сказать, с общественным транспортом не очень-то, и нам пришлось добираться до места отдыха на такси. И надо же такое – таксистом оказался бывший военный корреспондент одного из ведущих российских телеканалов, эмигрировавший на Балканы после 2014 года!

Мы с подругой были устали перелетом, утомлены жарой, и очень вяло реагировали на его попытки узнать "А как там в Киеве?" после того, как он узнал, каким рейсом мы прилетели. Но наш водитель не успокаивался. Очевидно, увидев двух уставших женщин из Украины, он решил, что мы – его целевая аудитория, и начал вот все это шаблонное нытье о "политике нас пассорили", "Запад столкнул братские народы" и т.п.

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

Мы держались, как могли, потому что когда на дворе +45 ты последний раз пил кофе в аэропорту Жулян более 4 часов спустя, вступать в словесный бой не очень хочется. Поэтому на все камлания о "братьях" и "вне политики" мы коротко заметили, что речь идет не о "политических разногласиях", не о конфликте, устроенном Западом, а о военной агрессии России против Украины.

Результатом нашей светской беседы стало ДТП – таксист во время очередной безуспешной попытки убедить нас въехал в мусорные баки. Так распсиховался, что "хахлушки" не хотят признавать "очевидные вещи"…

***

Другая история произошла больше года назад.

В рамках одного документального проекта пришлось записывать интервью с "оппозиционным российским журналистом", на тот момент жившим и работавшим в Киеве, причем в авторитетном западном медиа.

"Я не понимаю, почему Украина не признает свое поражение? - признался он мне и моему украинскому коллеге после записи, в приватном разговоре за рюмкой кофе. – Вы ведь еще в 2014-м проиграли, Крым наш, Донбасс почти наш, почему это не признать? Почему не последовать примеру Грузии, которая смирилась с потерей Абхазии и Южной Осетии, и теперь, вместо того, чтобы вспоминать прошлое, гостеприимно встречает российских туристов?".

Читайте также: О "Дожде": Можно соболезновать убийцам, а можно жертвам. Это нелегкий выбор

Во дворе была осень 2021 года. После Иловайска прошло 7 лет. До российского нападения на Киев оставалось месяца четыре.

Тогда мы коротко заметили "коллеги", что Украина не Грузия и быстро свернули разговор. Когда расстались с "хорошим российским журналистом", вслух констатировали очевидное: только что мы разговаривали с врагом. С врагом, который больше всего хочет завоевания Украины Россией, или, как начали говорить россияне через 4 месяца, "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства и его граждан.

(Следует отметить, что международное медиа вскоре его уволило – может и там он что-то такое искреннее, русское, хлопнул).

***

Эти примеры упоминаются всякий раз, когда приходится сталкиваться с примерами абсолютного совпадения понятийной платформы кремлевских пропагандистов с точкой зрения "работников независимых российских медиа в эмиграции".

Российские медиа и журналисты, даже если они уехали из России, все равно остаются русскими. Они не становятся общеевропейскими, не идентифицируют себя как представители страны пребывания. Они остаются СМИ РФ

Хотя было бы нечестно не заметить, что есть и исключение, что далеко не все эмигрировавшие из РФ медиа и медийщики продолжают целиком и полностью следовать в фарватере пропаганды Кремля. Я могла бы привести конкретные примеры, но не хочу своим комплиментом даже теоретически навредить проектам и людям, пока держащимся правильной стороны. Впрочем, эти отдельные исключения лишь подтверждают "правило "Дождя": российские медиа и журналисты, даже если они уехали из России, все равно остаются российскими. Они не становятся общеевропейскими, не идентифицируют себя как представителей страны пребывания. Они остаются СМИ РФ. Их сотрудники остаются гражданами РФ, и не только и не столько в юридическом, как в политическом и ментальном смысле. Они пытаются выполнять законы СВОЕГО государства, потому что продолжают чувствовать себя частью Российского государства. Они хотят говорить на русском языке, рисовать русскую версию карты Европы и помогать своему, российской армии победить врага – Украину и "коллективный Запад".

Читайте также: Этот "Дождь" не надолго…

В принципе, "эксцесс "Дождя" когда-то обязательно должен произойти. Потому что идея о независимых от государства медиа и независимых от собственного гражданства журналистах всегда мне казалась недостижимой утопией. Потому что для реализации этого замысла нужно было бы вводить внегосударственную регистрацию средств массовой информации и институт безгражданства для работников СМИ Во всех других вариантах независимость достаточно условна, особенно когда речь идет об авторитарных режимах.

"Эксцесс "Дождя" когда-то обязательно должен произойти. Потому что идея о независимых от государства медиа и независимых от собственного гражданства журналистах всегда мне казалась недостижимой утопией

Глядя на неудачный путь "Дождя" как независимого вещателя, можно констатировать, что на наших глазах потерпели крах очередные попытки создать целое явление под названием "русские независимые либеральные медиа". Поначалу они исчезли в самой России, теперь вот самоликвидируются в эмиграции. Рецепт того, как быть независимым и русским, найден не был. Напротив, было доказано, что русский = зависим от Кремля, и нет на то совета.

Думаю, что островки адекватности, которые еще можно найти в этом море эмигрантских росСМИ и росжурналистов, покинувших РФ после 24.02.2022, будут вынуждены выбросить слова "Россия" и "русский" из собственных названий, описаний и резюме. Они вынуждены будут стать полноценными европейскими, латвийскими, украинскими или грузинскими медиа. Или выбрать другую профессию. Например, организовать службу такси, но тогда они вынуждены будут научиться спокойно выслушивать правду о своем бывшем отечестве.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Наталья Ищенко, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Россия
журналисты
война с Россией
пропаганда
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
7 декабря, 2022 среда
Обнародован невероятный гонорар Фьюри за победу над Чисорой
Олександр Усик
7 декабря, 2022 среда
Усик проанонсировал бой против Фьюри
Протитанкові укріплення біля міста Гірське
7 декабря, 2022 среда
Британская разведка объяснила, зачем РФ строит оборонительные постройки на своей территории
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.51
    Покупка 39.51
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 декабря
16:24
В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы народов и еще 31 улицу
16:07
Суд ЕС обязал Google удалять неточные данные из поисковика
16:06
В Албании заявили об опасности для стран Западных Балкан из-за влияния РФ
16:04
Николай Маломуж
Ядерной войне не бывать: США, Китай и ЕС сформировали позицию по предупреждениям Путина, - генерал Маломуж
16:00
СБУ провела обыски в епархиях УПЦ (МП) четырех областей: нашли "пропуска федеральных советников РФ" и молитвы за Россию
15:57
В России готовятся к предстоящему поражению своих войск, а пока мобилизуют 17-летних, - ГУР
15:56
В Южной Корее отказываются от собственной системы отсчета возраста человека
15:50
В НБУ озвучили инфляционный прогноз на фоне дефицита электроэнергии
15:38
Заместителя начальника колонии в Херсонской области будут судить за сотрудничество с оккупантами
15:11
Правоохранители обнаружили тела трех гражданских из Николаева, погибшие подвергались пыткам
15:11
США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2, - глава оборонного комитета Бундестага
15:08
Украла деньги Южноукраинской АЭС, а через четыре года вернулась: беглянка добровольно сдалась НАБУ
15:03
Анонс
Путин пошел ва-банк и проигрывает: "Истории войны" в 18:00
15:01
Эксклюзив
Весной Россию ждут события 1917 года, - экс-глава Донецкой ВГА Жебривский
14:39
В Офисе президента заявили, что Одесса скоро может перейти на стабилизационные графики отключений электроэнергии
14:38
В Одессе горят трансформаторы, не выдерживающие перегрузки после обстрелов, - ОВА
14:25
РФ получает 80% разведывательной информации из открытых источников, иногда через общение с детьми, – проект stop_sexтинг
14:19
Эксклюзив
К югу от Бахмута мы ничем не уступаем, но живая сила врага прет непрерывно, - боец батальона "Свобода" Лысенко
14:18
Жозеп Боррель
Война не должна закончиться победой РФ, поэтому Европа продолжит оказывать помощь Киеву, - Боррель
14:05
OPINION
Что следует сделать для облегчения выполнения госбюджета в условиях военной экономики
14:04
Россия держит в Черном и Средиземном морях корабли с 80 "калибрами"
13:59
Эстония также прекращает вещание российского телеканала "Дождь"
13:56
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, — Укрэнерго
13:55
В РФ возбудили уголовное дело в отношении украинца, который в частном разговоре осудил войну России против Украины
13:46
На фото Михаил Подоляк
В ОП назвали три ставки Кремля в войне зимой
13:45
нефть
Украина будет добиваться снижения ценового потолка на российскую нефть до $30-35 за баррель, - Минэкономики
13:34
Ташкент отказался от газового союза с Россией и Казахстаном, – министр энергетики Узбекистана
13:25
На Запорожской АЭС готовят провокации: оккупанты завезли несколько реактивных систем залпового огня "Град", - Энергоатом
13:24
Венгрия
Венгрия выступает против очередного пакета санкций ЕС против России, - FT
13:14
У Путина заявили, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины
13:12
Алексей Данилов
"Капитуляцию Путина можно принять стоя": Данилов о заявлении Меркель о переговорах с РФ
13:11
Представители Красного Креста посетили украинских военнопленных: передали теплую одежду и книги
13:08
Эксклюзив
В Луганске легкоатлетический манеж оккупанты забирают под госпиталь, - журналист Гармаш
13:06
Из портов Украины отправили более 78 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии
12:54
Пытались выявить позиции украинских ЗРК: в Одессе задержали супругов, шпионивших в стране с 2018 года
12:49
ВСУ за месяц получили 7 образцов беспилотников украинского производства. До конца года могут одобрить еще 19 заявок
12:35
ВАКС арестовал экс-нардепа Грановского с залогом 124 млн грн
12:33
Дождь с мокрым снегом, порывистый ветер, но везде тепло: прогноз погоды на 9 декабря от Наталки Диденко
12:32
В Иране состоялась первая казнь участника протестов этого года
12:26
Зеленский заявил, что награда Politico – для всех украинцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV