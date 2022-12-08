Правило "Дождя"

Как-то уже после начала российско-украинской войны, но до полномасштабного вторжения, мы решили несколько дней отдохнуть на море — в Черногории. В этой стране, надо сказать, с общественным транспортом не очень-то, и нам пришлось добираться до места отдыха на такси. И надо же такое – таксистом оказался бывший военный корреспондент одного из ведущих российских телеканалов, эмигрировавший на Балканы после 2014 года!

Мы с подругой были устали перелетом, утомлены жарой, и очень вяло реагировали на его попытки узнать "А как там в Киеве?" после того, как он узнал, каким рейсом мы прилетели. Но наш водитель не успокаивался. Очевидно, увидев двух уставших женщин из Украины, он решил, что мы – его целевая аудитория, и начал вот все это шаблонное нытье о "политике нас пассорили", "Запад столкнул братские народы" и т.п.

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Мы держались, как могли, потому что когда на дворе +45 ты последний раз пил кофе в аэропорту Жулян более 4 часов спустя, вступать в словесный бой не очень хочется. Поэтому на все камлания о "братьях" и "вне политики" мы коротко заметили, что речь идет не о "политических разногласиях", не о конфликте, устроенном Западом, а о военной агрессии России против Украины.

Результатом нашей светской беседы стало ДТП – таксист во время очередной безуспешной попытки убедить нас въехал в мусорные баки. Так распсиховался, что "хахлушки" не хотят признавать "очевидные вещи"…

***

Другая история произошла больше года назад.

В рамках одного документального проекта пришлось записывать интервью с "оппозиционным российским журналистом", на тот момент жившим и работавшим в Киеве, причем в авторитетном западном медиа.

"Я не понимаю, почему Украина не признает свое поражение? - признался он мне и моему украинскому коллеге после записи, в приватном разговоре за рюмкой кофе. – Вы ведь еще в 2014-м проиграли, Крым наш, Донбасс почти наш, почему это не признать? Почему не последовать примеру Грузии, которая смирилась с потерей Абхазии и Южной Осетии, и теперь, вместо того, чтобы вспоминать прошлое, гостеприимно встречает российских туристов?".

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Во дворе была осень 2021 года. После Иловайска прошло 7 лет. До российского нападения на Киев оставалось месяца четыре.

Тогда мы коротко заметили "коллеги", что Украина не Грузия и быстро свернули разговор. Когда расстались с "хорошим российским журналистом", вслух констатировали очевидное: только что мы разговаривали с врагом. С врагом, который больше всего хочет завоевания Украины Россией, или, как начали говорить россияне через 4 месяца, "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства и его граждан.

(Следует отметить, что международное медиа вскоре его уволило – может и там он что-то такое искреннее, русское, хлопнул).

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Эти примеры упоминаются всякий раз, когда приходится сталкиваться с примерами абсолютного совпадения понятийной платформы кремлевских пропагандистов с точкой зрения "работников независимых российских медиа в эмиграции".

Российские медиа и журналисты, даже если они уехали из России, все равно остаются русскими. Они не становятся общеевропейскими, не идентифицируют себя как представители страны пребывания. Они остаются СМИ РФ

Хотя было бы нечестно не заметить, что есть и исключение, что далеко не все эмигрировавшие из РФ медиа и медийщики продолжают целиком и полностью следовать в фарватере пропаганды Кремля. Я могла бы привести конкретные примеры, но не хочу своим комплиментом даже теоретически навредить проектам и людям, пока держащимся правильной стороны. Впрочем, эти отдельные исключения лишь подтверждают "правило "Дождя": российские медиа и журналисты, даже если они уехали из России, все равно остаются российскими. Они не становятся общеевропейскими, не идентифицируют себя как представителей страны пребывания. Они остаются СМИ РФ. Их сотрудники остаются гражданами РФ, и не только и не столько в юридическом, как в политическом и ментальном смысле. Они пытаются выполнять законы СВОЕГО государства, потому что продолжают чувствовать себя частью Российского государства. Они хотят говорить на русском языке, рисовать русскую версию карты Европы и помогать своему, российской армии победить врага – Украину и "коллективный Запад".

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В принципе, "эксцесс "Дождя" когда-то обязательно должен произойти. Потому что идея о независимых от государства медиа и независимых от собственного гражданства журналистах всегда мне казалась недостижимой утопией. Потому что для реализации этого замысла нужно было бы вводить внегосударственную регистрацию средств массовой информации и институт безгражданства для работников СМИ Во всех других вариантах независимость достаточно условна, особенно когда речь идет об авторитарных режимах.

"Эксцесс "Дождя" когда-то обязательно должен произойти. Потому что идея о независимых от государства медиа и независимых от собственного гражданства журналистах всегда мне казалась недостижимой утопией

Глядя на неудачный путь "Дождя" как независимого вещателя, можно констатировать, что на наших глазах потерпели крах очередные попытки создать целое явление под названием "русские независимые либеральные медиа". Поначалу они исчезли в самой России, теперь вот самоликвидируются в эмиграции. Рецепт того, как быть независимым и русским, найден не был. Напротив, было доказано, что русский = зависим от Кремля, и нет на то совета.

Думаю, что островки адекватности, которые еще можно найти в этом море эмигрантских росСМИ и росжурналистов, покинувших РФ после 24.02.2022, будут вынуждены выбросить слова "Россия" и "русский" из собственных названий, описаний и резюме. Они вынуждены будут стать полноценными европейскими, латвийскими, украинскими или грузинскими медиа. Или выбрать другую профессию. Например, организовать службу такси, но тогда они вынуждены будут научиться спокойно выслушивать правду о своем бывшем отечестве.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Наталья Ищенко, журналистка

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