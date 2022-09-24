Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Аппетиты Путина не только им уже давно объявлены, а и Патрушевым, и Медведевым, и всем его окружением, поэтому ФСБ не может свергнуть Путина, так как он один из них. Эта война не про Украину, хотя она оказалась про Украину для Путина, но изначально так не планировалась. План был на блицкриг и захват Украины, а дальше захват Молдовы и потом двинуться в Восточную Европу. Вот был план", - объяснил политолог.

Юрий Фельштинский подчеркнул, что этот план рухнул из-за Украины, поэтому сейчас Путин злой как собака и мобилизует новых 300 тысяч.

"Первый эшелон он уже угробил, примерно 150 тысяч, это и убитые, и раненые, и контуженые, и сбежавшие – все, что были сосредоточены на границе. Сейчас он готовит два эшелона, которые предназначаются, я подозреваю, не только для Украины. Поэтому для Путина все, что происходит, это только начало большого пути, потому что общий план захвата Восточной Европы все равно остается в силе", - отметил Фельштинский.

Политолог добавил, что есть еще проблема с ядерным оружием, которое пока не задействовано, но этот этап нас ждет и еще будем обсуждать, что делать с Путиным в связи с тем, что у него есть ядерное оружие.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

24 сентября Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву

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