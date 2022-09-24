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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Для Путина сейчас только начало большого пути, его общий план захвата Восточной Европы остается в силе, - политолог Фельштинский
Эксклюзив

Для Путина сейчас только начало большого пути, его общий план захвата Восточной Европы остается в силе, - политолог Фельштинский

24 сентября, 2022 суббота
22:06
война с Россией

Юрий Фельштинский, политолог и доктор исторических наук, предполагает, что новая мобилизация в России предназначается не только для Украины

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Аппетиты Путина не только им уже давно объявлены, а и Патрушевым, и Медведевым, и всем его окружением, поэтому  ФСБ  не может свергнуть Путина, так как он один из них. Эта война не про Украину, хотя она оказалась про Украину для Путина, но изначально так не планировалась. План был на блицкриг и захват Украины, а дальше захват Молдовы и потом двинуться в Восточную Европу. Вот был план", - объяснил политолог.

Юрий Фельштинский подчеркнул, что этот план рухнул из-за Украины, поэтому сейчас Путин злой как собака и мобилизует новых 300 тысяч.

"Первый эшелон он уже угробил, примерно 150 тысяч, это и  убитые, и раненые, и контуженые, и сбежавшие – все, что были сосредоточены на границе. Сейчас он готовит два эшелона, которые предназначаются, я подозреваю, не только для Украины. Поэтому для Путина все, что происходит, это только начало большого пути, потому что общий план захвата Восточной Европы все равно остается в силе", - отметил Фельштинский.

Политолог добавил, что есть еще проблема с ядерным оружием, которое пока не задействовано, но этот этап нас  ждет и  еще будем обсуждать, что делать с Путиным в связи с тем, что у него есть ядерное оружие.

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Украина
Россия
Молдова
Владимир Путин
Европа
мобилизация
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