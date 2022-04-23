Для Австрии все санкции против РФ приемлемы, кроме газового эмбарго, - министр финансов Австрии

Об этом он сказал CNN.



"Если санкция поразит вас больше, чем тех, на кого она направлена, я думаю, что толку от нее тогда не будет", – сказал Магнус Бруннер, добавив, что промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора" .



Он подчеркнул, что не имеет большого смысла в этих санкциях, если они нанесут ущерб экономике Австрии больше, чем России.



Добавим, что в прошлом году Европейский Союз импортировал российские энергоносители почти на 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов). Россия поставляет около 40% импорта природного газа и около 27% и 46% импортируемой нефти и угля соответственно.



В марте лидеры ЕС пообещали сократить потребление российского газа на 66% к концу этого года и расторгнуть зависимость блока от российской энергии к 2027 году.



Российскую нефть уже запретили США и Великобритания.

Напомним, в Австрии прекратили импорт и переработку нефти из РФ