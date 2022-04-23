Для Австрии все санкции против РФ приемлемы, кроме газового эмбарго, - министр финансов Австрии
Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна поддерживает все санкции против России кроме газового эмбарго, поскольку промышленность страны очень зависима от российского газа
Об этом он сказал CNN.
"Если санкция поразит вас больше, чем тех, на кого она направлена, я думаю, что толку от нее тогда не будет", – сказал Магнус Бруннер, добавив, что промышленность Австрии настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора" .
Он подчеркнул, что не имеет большого смысла в этих санкциях, если они нанесут ущерб экономике Австрии больше, чем России.
Добавим, что в прошлом году Европейский Союз импортировал российские энергоносители почти на 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов). Россия поставляет около 40% импорта природного газа и около 27% и 46% импортируемой нефти и угля соответственно.
В марте лидеры ЕС пообещали сократить потребление российского газа на 66% к концу этого года и расторгнуть зависимость блока от российской энергии к 2027 году.
Российскую нефть уже запретили США и Великобритания.
- Напомним, в Австрии прекратили импорт и переработку нефти из РФ
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