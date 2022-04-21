Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России, – нефтегазовая компания OMV
В Австрии прекратили импорт и переработку нефти из РФ
Об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.
По словам представителя компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и немецком Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой.
"В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. Сейчас мы не перерабатываем российскую нефть", - отметил представитель австрийской компании в ответ на соответствующий вопрос.
Важнейшим поставщиком нефти для Австрии в течение многих лет является Казахстан. За ним следуют Ливия и Ирак. На эти три страны приходилось 80% импорта нефти в Австрию. По данным австрийского статистического ведомства, в 2021 году только 7,8% из 596 тысяч тонн поставленной в Австрию нефти приходилось на долю импорта из России.
- Австрия заявила о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время.
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