Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России, – нефтегазовая компания OMV

Об этом российскому информагентству ТАСС сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV.

По словам представителя компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и немецком Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой.

"В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. Сейчас мы не перерабатываем российскую нефть", - отметил представитель австрийской компании в ответ на соответствующий вопрос.

Важнейшим поставщиком нефти для Австрии в течение многих лет является Казахстан. За ним следуют Ливия и Ирак. На эти три страны приходилось 80% импорта нефти в Австрию. По данным австрийского статистического ведомства, в 2021 году только 7,8% из 596 тысяч тонн поставленной в Австрию нефти приходилось на долю импорта из России.

Австрия заявила о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время.

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