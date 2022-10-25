Западные дальнобойные ракетные системы в руках украинских военных стали мощным оружием против российской армии — впрочем, несмотря на то, что ВСУ зарекомендовали себя как эффективные операторы современного оружия, США все еще не приняли важное решение о передаче Украине тактических ракет ATACMS, позволяющих ВСУ уничтожать цели. в 300 км. В то же время в США создают и тестируют уже новые ракеты для своих M142 HIMARS и M270 MLRS, которые в будущем заменят GMLRS и ATACMS и увеличат дальность этих систем еще на сотни километров.

Ракета, с которой кошмарить армию РФ можно гораздо эффективнее

Army Tactical Missile System или ATACMS - это американская тактическая баллистическая ракета класса "земля - земля", производимая компанией Lockheed Martin и предназначенная для использования из ракетных систем M142 HIMARS и M270 MLRS и других модификаций.

Пусковая установка системы M142 HIMARS может быть оснащена одной ракетой ATACMS

По состоянию на сегодняшний день в армии США всего используется пять модификаций ракет ATACMS. Первая – это ракета ATACMS Block I, которая также известна как MGM-140 или MGM-140A. Была принята на вооружение еще в 1991 году и является "старейшей" ракетой в активе M142 и M270.

Дальность ATACMS Block I довольно невелика по сравнению с другими — всего 165 км. Имеет инерциальную систему наводки. Вероятное отклонение от цели – целых 225-250 м, однако здесь стоит заметить, что кассетная боевая часть этой ракеты позволяет накрывать значительные площади: она имеет 950 суббоеприпасов M74, и каждый из них рассеивается около 15 кв.

Вторая модификация — ATACMS Block IA (MGM-140B), принятая на вооружение через семь лет после ATACMS Block I — в 1998 году. Ракета получила значительно большую дальность - "стандартные" для ATACMS 300 км, но пришлось пожертвовать боевой частью, которая имеет всего 275 суббоеприпасов M74, что на 675 меньше, чем в предыдущей версии. Имеет комбинированную систему наведения: инерциальная и GPS-навигация.

Ракетная система M270 MLRS может быть вооружена двумя ракетами ATACMS

Пусковая установка системы M142 HIMARS может быть оснащена одной ракетой ATACMS

Третья модификация – ATACMS Block IVA, известная под разными обозначениями, но здесь стоит упомянуть именно о Block IA Unitary, которая сегодня является одной из самых совершенных ракет – имеет унитарную боевую часть с массой 227 км, дальность в 300 км и комбинированную систему наведения. А в 2004-2005 годах она была модернизирована — получила новое программное обеспечение, усовершенствованную систему наведения и "опцию" поражать цели ударом сверху. Прежде всего, эта ракета используется для ударов по вражеским бункерам и фортификационным сооружениям.

Четвертая модификация — ATACMS-P, созданная специально для Военно-морских сил США и имеет боеголовку проникающего действия. Фактически ускоритель ATACMS был интегрирован с ракетой ВМС, благодаря чему ракета может более эффективно уничтожать укрепленные или углубленные цели. Дальность ракеты – 220 км.

И, наконец, пятая модификация – это ракета TACMS, обозначаемая как M57A1. Работа над этой модификацией началась в 2016 году.

Ракета получила новую электронику, новые унитарные боеголовки, а в результате модернизации срок службы ракет был продлен еще на 20 лет, что можно сравнить чуть ли не с производством новой ракеты. Дальность ракеты TACMS – от 300 км (оптимальная) до 450 км.

Новые дальности: замена GMLRS и ATACMS

В настоящее время в Lockheed Martin работают над новыми ракетами для M142 HIMARS и M270 MLRS. Первая – это модернизированная ER GMLRS со значительно большей дальностью (150 км), которая заменит стандартные ракеты M30 и M31 (70-90 км).

Ракета создается в двух вариантах – с унитарной боевой частью и альтернативной боеголовкой с вольфрамовыми шариками. Также, по сравнению с предыдущей версией ракет, ER GMLRS будет иметь чуть больший двигатель, хвостовое оперение и видоизмененный корпус.

Производитель уже активно тестирует эту ракету – первый успешный полет состоялся в марте 2021 года, а старт серийного производства ER GMLRS запланирован на 2023 год. Кроме США, у этой ракеты уже есть и первый зарубежный заказчик - ER GMLRS в 2022 году заказала Финляндия, имеющая на вооружении несколько десятков M270.

Вторая разработка – ракета Precision Strike Missile или же PrSM, которая в будущем заменит ATACMS и станет основным ракетой для M142 и M270.

Новая ракета PrSM заменит ATACMS и будет иметь дальность не менее 650 км.

Что касается дальности ракеты, то здесь следует отметить следующее: производитель PrSM, компания Lockheed Martin, декларирует диапазон от 60 до 499 км, такая цифра была продиктована Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ, который, впрочем, был разорван в 2019 году.

Поэтому в Lockheed Martin решили работать над увеличением дальности PrSM, и в 2021 году эта ракета уже протестирована на дальность более 500 км, в то же время в открытых источниках указывается, что разработчик планирует достичь дальности в 650 км, в некоторых случаях речь идет и о рекордной 1000 км. .

Еще одна особенность ракеты PrSM — несмотря на ее дальнобойность, она будет достаточно компактными, поэтому в стандартной пусковой для HIMARS можно разместить сразу две ракеты, тогда как в случае с ATACMS машина могла перевозить только одну (у M270 ситуация аналогичная — четыре ракеты PrSM против двух ракет ATACMS).

Более того, благодаря компактным размерам такие ракеты в больших количествах можно будет располагать на кораблях малых типов — у Lockheed Martin уже запланировали работы по созданию противокорабельной версии этой дальнобойной ракеты.