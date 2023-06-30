Принятие решения о передаче ATACMS Украине близится к положительному итогу, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что политические условия для передачи Украине ATACMS улучшаются
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Политический фон, который связан с передачей ATACMS и кластерных боеприпасов склоняется к тому, что такое решение будет принято. На очередном традиционном брифинге Пентагона представитель оборонного ведомства США просто решил не подтверждать эту информацию. Учитывая значительное количество публикаций в американской прессе, со ссылкой на конгрессменов и источники администрации президента, можно говорить о том, что процесс, связанный с принятием решения передачи ATACMS, приближается к положительному итогу", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, решение по поставкам ATACMS будет принято в период важных этапов наступления ВСУ на юге нашей страны.
"ATACMS и кластерные боеприпасы - это то, что нам нужно на поле боя. Видим изменение растущих настроений американцев относительно поддержки помощи Украине. Увеличивается количество американцев, которые считают, что необходимо наращивать объемы и продолжительность помощи Украине. Политические условия для передачи ATACMS Украине улучшаются. Возможно, такое решение будет принято в период важных этапов наступления на юге нашей страны", - предположил Згурец.
- 10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS.
- 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.
- The Wall Street Journal пишет, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS
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