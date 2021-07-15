Дия City: Рада приняла законопроект о введении спецрежима для ІТ-индустрии сроком на 25 лет
Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303 о введении в Украине специального режима для ІТ-индустрии Дия City сроком на 25 лет
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, базовый законопроект №4303 о Дия City поддержали 262 народных депутатов.
Отмечается, что закон определяет общие принципы функционирования спецрежима Дия City, которые будут распространяться на все ІТ-компании в Украине.
Так, согласно законопроекту, все резиденты имеют право самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность и выбирать формы ее организации и сотрудничества с третьими лицами. Также предусмотрена норма о неприемлемости прямого или косвенного принуждения юридических лиц к получению статуса резидента Дия City. Документ предусматривает презумпцию правомерности деятельности резидентов.
Документ предусматривает новую форму сотрудничества со специалистами - гиг-контракты, которые сочетают гибкость фриланса и социальные гарантии.
Законопроект устанавливает срок в 25 лет, в течение которого государство гарантирует ІТ-индустрии неизменность условий Дия City.
В Минцифры заметили, что режим Дия City вводит комплекс стимулов для ІТ-компаний, в частности, по привлечению инвестиций, а также дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.
В то же время, отметили в пресс-службе, участие в спецрежиме будет добровольным. Он не будет ограничиваться территориально, а действовать по всей Украине. Резидентами могут стать только юридические лица, зарегистрированные по украинскому законодательству.
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