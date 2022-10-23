Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" на 33-й минуте вывел перед Виталием Буяльским. "Ворскла" сравняла счет на 44-й минуте усилиями Владлена Юрченко.

Игра завершилась вничью 1:1. "Динамо" набрало 10 очков и занимает восьмое место. "Ворскла" с 8 пунктами - 11-я.

Чемпионат Украины

9-й тур

23 октября

"Динамо" – "Ворскла" 1:1

Голы : Буяльский, 33 - Юрченко, 44

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины.

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