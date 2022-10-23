"Динамо" не смогло обыграть "Ворсклу" в чемпионате Украины
В воскресенье 23 октября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Ворсклой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" на 33-й минуте вывел перед Виталием Буяльским. "Ворскла" сравняла счет на 44-й минуте усилиями Владлена Юрченко.
Игра завершилась вничью 1:1. "Динамо" набрало 10 очков и занимает восьмое место. "Ворскла" с 8 пунктами - 11-я.
Чемпионат Украины
9-й тур
23 октября
"Динамо" – "Ворскла" 1:1
Голы : Буяльский, 33 - Юрченко, 44
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В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины.
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