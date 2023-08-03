"Дила" - "Ворскла": где и когда смотреть решающий матч украинцев в Лиге конференций
В четверг, 3 августа, полтавская "Ворскла" сыграет против ФК "Дила" во втором квалификационном раунде Лиги конференции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч между "Ворсклой" и "Дилой" состоится в грузинском городе Гори и начнется в 20:00. Вживую его покажет YouTube-канал "Еспресо". Трансляция будет также доступна на канале полтавского футбольного клуба.
На сайте Еспресо.TV будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Дила" – "Ворскла".
"Ворскла" в Лиге конференций
Предыдущий матч "Ворскла" – "Дила" закончился победой украинцев со счетом 2:1.
В случае выхода в третий квалификационный раунд "Ворскла" встретится с сильнейшим в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной" (Первый матч - 2:1).
Фото: vorskla.com.ua
Когда в еврокубках стартует "Динамо"
На этой же стадии выступления в Лиге конференций начнет киевское "Динамо", которое встретится с победителем пары "Арарат" (Армения) - "Арис" (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. 2-й матч
3 августа
"Дила" (Грузия) - "Ворскла" (Украина)
Гори, Грузия, стадион "Тенгиз Бурджанадзе"
Начало – 20:00
Прямая трансляция на YouTube-каналах "Еспресо" и "Ворскла"
На сайте Еспресо.TV будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Дила" - "Ворскла"
Фото: vorskla.com.ua
- В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции, по итогам которого соперников узнали "Динамо" и "Ворскла".
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