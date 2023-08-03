Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ответный матч между "Ворсклой" и "Дилой" состоится в грузинском городе Гори и начнется в 20:00. Вживую его покажет YouTube-канал "Еспресо". Трансляция будет также доступна на канале полтавского футбольного клуба.

На сайте Еспресо.TV будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Дила" – "Ворскла".

"Ворскла" в Лиге конференций

Предыдущий матч "Ворскла" – "Дила" закончился победой украинцев со счетом 2:1.

В случае выхода в третий квалификационный раунд "Ворскла" встретится с сильнейшим в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной" (Первый матч - 2:1).

Фото: vorskla.com.ua

Когда в еврокубках стартует "Динамо"

На этой же стадии выступления в Лиге конференций начнет киевское "Динамо", которое встретится с победителем пары "Арарат" (Армения) - "Арис" (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. 2-й матч

3 августа

"Дила" (Грузия) - "Ворскла" (Украина)

Гори, Грузия, стадион "Тенгиз Бурджанадзе"

Начало – 20:00

Прямая трансляция на YouTube-каналах "Еспресо" и "Ворскла"

На сайте Еспресо.TV будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Дила" - "Ворскла"

Фото: vorskla.com.ua