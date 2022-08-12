Десятки прилетов: пограничные Сумской области весь день обстреливали оккупанты
Сегодня, 12 августа, россияне весь день обстреливали пограничные общины Сумщины
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня за день россияне 11 раз открывали огонь по территориям Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской общин. Зафиксировано почти 200 прилетов. К счастью, пострадавших среди людей нет. Но снова есть разрушение и потеря урожая" - написал Живицкий.
Юнаковскоя община: с 11.00 начался минометный обстрел - 15 прилетов. Около 13.00 был обстрел из реактивных систем залпового огня – 17 прилетов.
Также прилеты были по Хотинской общине.
"После 11 утра был артобстрел - 10 прилетов. А после обеда по территории общины совершен авиационный удар (1 прилет) и еще россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня - 10 прилетов. В результате обстрелов сожжено поле пшеницы. Ущерб подсчитывается", - .
Пострадала и Николаевская сельская община: после 13 часов был авиационный удар (один прилет) по территории общины и два обстрела из реактивных систем залпового огня, всего более 60 прилетов.
"Эсманская община: около 17 часов враг начал минометный обстрел - 4 прилета. И дальше по территории общины был артиллерийский обстрел (вероятно САУ) - 37 прилетов. А в 17.30 общину еще раз обстреляли из минометов - 4 прилета. , забор и хозяйственные здания. Шалыгинская община: в 18.30 россияне начали артобстрел (вероятно САУ) - 4 прилета. А в 19.10 накрыли из реактивной артиллерии - 30 прилетов", - добавил Живицкий.
- Оккупанты утром обстреляли Сумщину: около 30 "прилетов"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное