Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Ночь на 12 августа была спокойной, но утром россияне начали варить по Сумщине.

В 7 часов они обстреляли из минометов Эсманскую общину. В общей сложности было 11 "приходов".

Около 8:00 россияне начали обстреливать Юнаковскую общину. Зафиксировали 7 "прилетов" из минометов и 10 – из ствольной артиллерии.

В 8:00 оккупанты обстреляли Хотинскую общину из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не пострадал.

11 августа в Сумской области россияне обстреляли частные дома и уничтожили поле с пшеницей.

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