Оккупанты утром обстреляли Сумщину: около 30 "прилетов"
В Сумской области 12 августа российские оккупанты обстреляли три общины из артиллерии, минометов и пулемета
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Ночь на 12 августа была спокойной, но утром россияне начали варить по Сумщине.
В 7 часов они обстреляли из минометов Эсманскую общину. В общей сложности было 11 "приходов".
Около 8:00 россияне начали обстреливать Юнаковскую общину. Зафиксировали 7 "прилетов" из минометов и 10 – из ствольной артиллерии.
В 8:00 оккупанты обстреляли Хотинскую общину из крупнокалиберного пулемета в несколько очередей.
По предварительной информации, в результате российских обстрелов никто не пострадал.
- 11 августа в Сумской области россияне обстреляли частные дома и уничтожили поле с пшеницей.
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