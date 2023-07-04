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OPINION

Деньги закончились. Сырьевые доходы России обвалились вдвое

4 июля, 2023 вторник
10:02
Мнение

Дефицит федеральной казны, таким образом, достиг 3,886 трлн рублей, или 134% суммы, заложенной в закон о бюджете

Правительство РФ резко сократило траты бюджета после обвала сырьевых доходов и реально рассматривает не только введение новых налогов, но и вернулись разговоры о целесообразности конфискации вкладов. Такие тенденции обусловлены интенсивно растущим дефицитом бюджета и отсутствием возможности произвести заимствование для его перекрытия.

При этом правительство РФ признает, что сырьевые доходы обвалились вдвое и даже изменение механизма налогообложения нефти не смогло их поднять.

По состоянию на 27 мая Минфин потратил 14,547 трлн рублей, или 48% от годового плана, что следует из данных системы "Электронный бюджет". Доходы при этом составили 10,66 трлн, или 40% от плана. Дефицит федеральной казны, таким образом, достиг 3,886 трлн рублей, или 134% от суммы, заложенной в закон о бюджете.

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Расходы резко сократились: в среднем в июне бюджет тратил деньги со скоростью 44 млрд рублей в день, подсчитали аналитики MMI. Это вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие пять месяцев — 88 млрд рублей.

"У Минфина то ли деньги закончились, то ли фантазия иссякла", — удивляются аналитики MMI.

Статистика по итогам мая показала, что за пять месяцев федеральная казна собрала 9,818 трлн рублей налогов — на 19% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Нефтегазовые поступления рухнули вдвое — с 5,658 до 2,853 трлн рублей после того, как нефтяным компаниям пришлось ввести двузначные скидки для покупателей в Индии и Китае, а экспорт газа на ключевой, европейский рынок обвалился до уровней 1970-х годов.

Расходы при этом подскочили на 26%, до 13,23 трлн рублей, из которых почти треть — 3,9 трлн рублей — пришлось на секретные статьи. Объем закрытых трат федеральной казны подскочил на 3,5 трлн рублей, подсчитали эксперты Института Гайдара, то есть почти в 10 раз.

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Секретные военные расходы к концу мая могли составить 3,1 трлн рублей. А с учетом открытых (884 млрд рублей) общие траты на армию и производство оружия к концу мая достигли почти 4 трлн рублей.

На фоне всего этого руководство России судорожно ищет варианты для наполнения бюджета. Так, например, госдума приняла в 1-м чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Кроме этого, ввести налог для "богатых москвичей" предложили в госдуме. По мнению некоторых депутатов, необходимо поднять НДФЛ до 20% для тех, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей. Так в госдуме же вернулись к обсуждению возможности конфискации вкладов у населения и как это упаковать в красивую патриотическую информационную упаковку. Ведь приближающиеся выборы заставляют власть РФ быть аккуратнее с нервным избирателем. Но похоже, что решение о национализации активов и конфискации вкладов уже принято.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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