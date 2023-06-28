1. Путин непопулярен. Все социологические опросы, которые мы имеем, проводятся в условиях, когда его власть воспринимается как более или менее неизбежная, а неправильный ответ на вопрос кажется рискованным. Реагируя на мятеж Пригожина, некоторые россияне были в эйфории, а большинство выглядели апатичными. Чего нельзя было увидеть, так это чтобы кто-то в каком-то российском городе спонтанно выразил свою личную поддержку Путину, не говоря уже о том, чтобы кто-то пошел на какой-то личный риск ради его режима.

2. Пригожин был угрозой Путину, потому что он делает почти то же, что делает Путин, и использует собственные путинские активы. Пригожин воспользовался отчаянным стремлением русской пропаганды к победе, приписав себе успех под Бахмутом. Этот небольшой город был полностью разрушен и покинут к тому времени, когда его взял "Вагнер" ценой десятков тысяч русских жизней. Но поскольку это было единственное достижение в ужасающе затратном, но стратегически нелепом наступлении России в 2023 году, путинские СМИ должны были изображать Бахмут как своего рода Сталинград или Берлин. Этим воспользовался Пригожин.

3. Пригожин рассказал правду о войне. Он хотел занять это место в российском общественном мнении: человека, преданного воевавшему за Россию и одержавшему единственную значимую победу России в 2023 году вопреки некомпетентности режима и бессмысленности самой войны. Я не уверен, что было уделено достаточно внимания тому, что сказал Пригожин о мотивах войны Путина: она не имела ничего общего с расширением НАТО или украинской агрессией, а была просто вопросом желания доминировать в Украине, заменить ее режим дружественным Москве политиком (Виктором Медведчуком ), а затем завладеть ее ресурсами и удовлетворить российскую элиту.

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4. Россия сейчас в гораздо меньшей безопасности, чем была до вторжения в Украину. Начиная с 2014 года, больше не было никаких оснований полагать, что Путин заботится о российских национальных интересах. Если бы это было так, он бы никогда не начал конфликт, заставивший Россию подчиниться Китаю, который является единственной реальной угрозой на ее границах. Любой реалист в Москве, заботящийся о российском государстве, стремился бы балансировать между Китаем и Западом, а не проводить политику, которая должна была оттолкнуть Запад.

5. Загнанный в угол, Путин спасается. На Западе мы беспокоимся о чувствах Путина. Что он может сделать, если ощутит угрозу? Может ли он сделать с нами что-нибудь ужасное? Путин поощряет такой ход мнений постоянными разговорами об "эскалации" и т.д. В субботу Путин произнес еще одну речь, полную угроз, на этот раз направленную против Пригожина и "Вагнера". Затем он сел в самолет и улетел в другой город. А затем заключил соглашение с Пригожиным. И тогда все юридические обвинения против Пригожина были сняты. А затем путинские пропагандисты объяснили, что все это совершенно нормально. Пока Путин у власти, он так и будет поступать. Он будет угрожать и надеяться, что эти угрозы изменят поведение его врагов. Если это не удастся, он сменит тему. Его нельзя загнать в угол в Украине. Его можно загнать в угол только в России. И теперь мы знаем, что он делает, когда это происходит: записывает речь и убегает.

6. Верхушкой участников были фашисты, а фашисты могут враждовать. Мы не часто употребляем термин "фашист", поскольку россияне (особенно русские фашисты) используют его для обозначения своих врагов, что сбивает с толку; а также потому, что употреблять его кажется как-то неполиткорректно.

И еще по одной причине: в отличие от итальянцев, румын и немцев 1930-х годов, путинский режим имеет огромные доходы от продажи углеводородов, которые он использует для влияния на западное общественное мнение. Однако если сегодняшняя Россия не является фашистским режимом, то очень трудно сказать, какой режим является фашистским. Она более очевидно фашистская, чем Италия Муссолини, изобревшая этот термин. Российские фашисты были в авангарде обоих вторжений в Украине как на поле боя, так и в пропаганде. Сам Путин использовал фашистский язык на каждом шагу и ставил своей целью геноцид в Украине.

7. Раскол в России был реальным и, вероятно, будет продолжаться и дальше. Некоторые россияне праздновали, когда "Вагнер" сбивал российские вертолеты, а другие были поражены тем, что они могли это делать. Одни россияне хотели действий, другие не могли представить себе перемен. Российская пропаганда уже восстала против Вагнера, который, конечно, еще вчера был героем. Ведущий российский пропагандист Владимир Соловьев вербовал для Вагнера. Сын пресс-секретаря Путина якобы служил в "Вагнере". Хотя это почти наверняка была ложь, она показывает, что Вагнер когда-то был престижным местом.

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8. Одним из преступлений Путина против России является его отношение к оппозиции. Это может показаться косвенным: какое отношение имеют заключенные или высланные оппозиционеры к мятежу Пригожина? Дело в том, что их заключение и ссылка означало, что они мало что могли сделать для продвижения своих собственных идей по поводу будущего России, хотя в противном случае это была бы отличная возможность для этого. Путинский режим, очевидно, изношен, но рядом нет никого, кто мог бы сказать об этом и предложить что-нибудь лучшее, чем очередного стареющего фашиста.

9. Это было превью того, как закончится война в Украине. Когда в России разразится значительный конфликт, россияне забудут об Украине и сосредоточятся на собственной стране. Когда такой конфликт будет продолжаться дольше этого (всего один день), российские войска будут выведены из Украины. В этом случае "Вагнер" сам ушел из Украины, а затем войска Рамзана Кадырова ("Ахмат") покинули Украину, чтобы воевать с "Вагнером" (что им предполагалось не удалось, но это уже другая история). В более продолжительном конфликте регулярные солдаты тоже пойдут. Иначе защитить Москву и ее элиты невозможно. Московские элиты, думающие заранее, должны стремиться к тому, чтобы эти войска были выведены уже сейчас.

10. События в России (как события в Украине) в значительной степени определяются выбором россиян (или украинцев). В США есть империалистическая привычка отказывать в свободе воли обеим сторонам этого конфликта. Слишком многие считают, что украинцы воюют через США или НАТО, тогда как на самом деле ситуация противоположная: именно украинское сопротивление убедило другие страны прийти на помощь. Слишком многие до сих пор считают, что США или НАТО имеют отношение к личному решению Путина ворваться в Украину, хотя на самом деле характер российской системы (и слова самого Путина) дают нам более чем достаточное объяснение.

Путин решил ворваться в Украину по причинам, которые имели смысл для него внутри построенной им системы. Пригожин оказывал сопротивление Путину по причинам, которые имели смысл для него как для человека, извлекающего выгоду изнутри этой системы. Мятеж был выбором в избранной Путиным войне, и он иллюстрирует катастрофу, которую Путин принес своей стране.

Источник

Перевод с английского Сергея Громенко

Об авторе. Тимоти Снайдер, историк, профессор Йельского университета

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