Чтобы не допустить заморозки войны в Украине, США и ЕС должны предоставить необходимую помощь и гарантии безопасности, - фон дер Ляен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Выступая в Институте Гудзона, она подчеркнула, что Россия не может выиграть войну в Украине, поэтому Кремль пытается заморозить ее, чтобы восстановить боеприпасы и силы и повторить попытку захвата Украины.

Чтобы предотвратить это, ЕС и США должны совместно, чтобы предотвратить такое развитие, и предоставить Украине гарантии безопасности.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они сражаются за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", - подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для России продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.

Президент Еврокомиссии также отметила, что окончание войны должно принести справедливый и устойчивый мир для Украины. Для этого Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, главной идеей чего является предоставление Украине достаточно военного оборудования для сдерживания любых военных атак со стороны России в будущем. Одним из таких вариантов может быть Формула мира, предложенная Украиной.