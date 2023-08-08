Об этом он заявил в интервью представителям СМИ Латинской Америки.

Зеленский подчеркнул, что сегодня правильным и пока единственным дипломатическим путем достижения мира является инициированная Украиной Формула мира. По его словам, она может стать новым универсальным инструментом для прекращения военных конфликтов и принятия соответствующих решений, если те или иные международные институты не позволяют справедливо заканчивать войны и добиваться мира.

"К сожалению, мы не единственные, и это не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая Формула может являться базой для преодоления других глобальных проблем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что отдельные страны могут иметь свое мнение по поводу определенных пунктов Формулы мира и предлагать что-то свое, и это нормально. Он подчеркнул, что любая платформа дискуссионна.

"Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, которые действительно хотят мира, а не подыграть России, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических". отношений с Россией. Потому что это игра с живыми людьми", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что необходимо готовиться к глобальному саммиту мира. Он отметил, что заинтересован в том, чтобы на мероприятии было представлено максимальное количество государств.

"Чтобы мы политически решили, что это правильная платформа, и большинство стран мира видят в этой Формуле базис, карту, шаги и план преодоления этой страшной трагедии", - подытожил президент.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины. Однако впоследствии глава министерства иностранных дел Китая Ван И заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова, что Пекин остается беспристрастным по поводу войны в Украине.

Также 8 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями украинских и иностранных СМИ, во время которой рассказал об итогах вторых консультаций по ключевым принципам восстановления устойчивого мира для Украины, которая состоялась 5-6 августа в городе Джидда.