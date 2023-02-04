Об этом Сергей Ионушас заявил в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из "черных ящиков". Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно через неделю, максимум две, все же будет расшифрован "черный ящик", и после этого мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией", - утвердил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Приоритетными версиями трагедии в расследовании остаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета. Кроме того, не исключается вариант диверсии.