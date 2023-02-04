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"Черный ящик" с вертолета, который упал в Броварах, расшифруют в ближайшие недели, - глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности

4 февраля, 2023 суббота
11:28
Новости

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, "черный ящик" с вертолета, потерпевшего крушение в Броварах, расшифруют в ближайшие недели

Об этом Сергей Ионушас заявил в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что во время таких событий очень важна информация из "черных ящиков". Я знаю, что наши правоохранители уже работают вместе с французскими коллегами. Я надеюсь, примерно через неделю, максимум две, все же будет расшифрован "черный ящик", и после этого мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией", - утвердил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Приоритетными версиями трагедии в расследовании остаются ошибка пилота и техническая неисправность вертолета. Кроме того, не исключается вариант диверсии.

  • Напомним, 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины
  • Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети. По состоянию на 19 января в больницах оставались 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате трагедии.
  • Кабинет Министров Украины образовал правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP.
  • Редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил , что вертолеты такой модели, как разбившийся в Броварах, попадали в авиакатастрофы и раньше, поэтому другие страны отказались от них.
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