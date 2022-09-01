Через несколько недель Эстония запретит въезд в страну для большинства россиян, – глава МИД

Об этом он сказал Reuters.

"Это требует некоторого времени, но я думаю, что время также имеет решающее значение, учитывая такое огромное количество въезжающих российских граждан", — отметил эстонский министр.

По его словам, Эстония преследует цель запрещать въезд по соображениям безопасности, независимо от того, выданы россиянам шенгенские визы Эстонией или любой другой страной из Шенгенской зоны.

Рейнсалу сказал, что за последние шесть месяцев 300 000 россиян въехали в его страну с населением 1,3 миллиона человек, поэтому он стремится сократить это количество "самое значительное". Однако, отметил министр, будут исключения.

Он добавил, что если бы заключенный российский политик Алексей Навальный был уволен, то в Эстонии были бы рады принять самого Навального, его семью и «всех храбрых участников гражданского сопротивления».

По словам министра, россиян также пустят в Эстонию по гуманитарным, семейным или медицинским причинам или если они приезжают в качестве дипломатов.

Напомним, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия предупредили Еврокомиссию, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от совместного решения ЕС.

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