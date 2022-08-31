Об этом говорится в совместном заявлении государств, сообщает Financial Times .

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что если соответствующее решение не будет принято Евросоюзом, они будут введены на национальном уровне.

"Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы", - говорится в заявлении.

Страны также требуют от Еврокомиссии, чтобы она инициировала визовые меры, которые решительно сократят поток российских граждан, прибывающих в Европейский союз и шенгенскую зону.

По данным Financial Times, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тыс. россиян. Большинство из них - туристы, использующие граничащие с Россией государства как "ворота" для поездок в другие страны ЕС.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

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