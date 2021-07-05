Чемпион Италии "Интер" решил купить у "Манчестер Сити" конкурента Зинченко
Миланский "Интер" активно интересуется защитником английского "Манчестер Сити" Бенжамином Мэнди
Об этом сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, в "Интере" знают о травматичности Мэнди, но, несмотря на это, рассматривают француза, в качестве основного усиления левого фланга обороны в это межсезонье. Пока не ясно, какую сумму "Интер" готов выложить за защитника "Сити".
26-летний Бенжамин Мэнди выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. Тогда "горожане" заплатили "Монако" 57 млн евро. В этом сезоне он сыграл за английский клуб 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Мэнди в "Манчестер Сити" конкурирует на левом фланге обороны с украинцем Александром Зинченко.
- 29 мая, в Порту, "Челси" победил "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.
- После этого бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал Александра Зинченко за эпизод с пропущенным голом в финале Лиги чемпионов.
- 18 июня стало известно, что "Манчестер Сити" рассчитывает на украинского футболиста Зинченко .
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